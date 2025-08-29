Αντώνης Τρίτσης: Βρέθηκε το αυτοκίνητο του σε πάρκινγκ στη Λιοσίων - Ήταν ξεχασμένο για δεκαετίες

Η είδηση για ένα ιστορικό εύρημα που εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, μας φέρνει μνήμες από το παρελθόν. Ο λόγος για το προσωπικό αυτοκίνητο του αείμνηστου Αντώνη Τρίτση, το οποίο ήταν ξεχασμένο για δεκαετίες.

Το γεγονός επισημαίνουν οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων, μέσω ανάρτησης στο Facebook κάνοντας λόγο για αμάξι που βρίσκεται σταθμευμένο εδώ και δεκαετίες στο υπόγειο πάρκινγκ της Λιοσίων 22. Μάλιστα, ακόμη και οι πινακίδες του αυτοκινήτου βρίσκονται στη θέση τους.

Φαίνεται πως από τον θάνατο του Αντώνη Τρίτση, τον Απρίλιο του 1992, το αυτοκίνητο δεν έχει μετακινηθεί ποτέ.

Άγνωστο παραμένει γιατί το προσωπικό αυτοκίνητο έχει μείνει ξεχασμένο στο πρώτο υπόγειο πάρκινγκ.

Αντώνης Τρίτσης: Ποιος ήταν ο πολιτικός του ΠΑΣΟΚ

Ο Αντώνης Τρίτσης γεννήθηκε στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά το 1937 και απεβίωσε7 Απριλίου 1992. Ήταν Έλληνας πολιτικός, αθλητής και χωροτάκτης - πολεοδόμος. Διατέλεσε βουλευτής και υπουργός με το ΠΑΣΟΚ, του οποίου υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος.

Διατέλεσε επίσης πρόεδρος του συμβουλίου υπουργών περιβάλλοντος της ΕΕ, μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών και μέλος του διεθνούς ιδρύματος Lelio Basso.

Ίδρυσε το Διεθνές Συμβουλευτικό Σύστημα Αυτοανάπτυξης (Auto Development Consulting System), στελεχωμένο με ειδικούς, με επίκεντρο την εθνική και τοπική αυτοανάπτυξη. Το 1990 εξελέγη δήμαρχος Αθηναίων, πέθανε όμως στο μέσο της θητείας του.