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Άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην θάλασσα του Πόρτο Ράφτη

Στην θάλασσα του Πόρτο Ράφτη εντοπίστηκε άντρας χωρίς τις αισθήσεις του, συγκεκριμένα στην θαλάσσια περιοχή «Κορώνη».

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Θάλασσα | EUROKINISSI
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Άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή «Κορώνη» στο Πόρτο Ράφτη.

Ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άντρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο Αττικής «Αμαλία Φλέμινγκ». Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και προχωρούν στην ταυτοποίησή του.

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