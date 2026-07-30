Άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην θάλασσα του Πόρτο Ράφτη

Άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή «Κορώνη» στο Πόρτο Ράφτη.
Ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άντρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο Αττικής «Αμαλία Φλέμινγκ». Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και προχωρούν στην ταυτοποίησή του.
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