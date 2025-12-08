Ανυποχώρητοι οι αγρότες με μπλόκα σε πολλά σημεία της χώρας: Κλείσιμο οδικών αξόνων και τελωνείων

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, στήνοντας νέα μπλόκα σε πολλά σημεία της χώρας. Περισσότερα από δέκα σημεία στους δύο βασικούς οδικούς άξονες της χώρας—την εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ) και την Εγνατία Οδό—παραμένουν κλειστά λόγω των μπλόκων των αγροτών με τρακτέρ.

Αντίστοιχα μπλόκα έχουν στηθεί και στην Ιόνια και την Ολυμπία Οδό, ενώ στα τελωνεία οι αγρότες ανοίγουν και κλείνουν τα μεθοριακά περάσματα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας. Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, μέσω των κόμβων ΒΙ.ΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

Στο μεταξύ, αποκλεισμένο εξακολουθεί να παραμένει από αγρότες και κτηνοτρόφους τμήμα της μεγάλης περιμετρικής οδού της Πάτρας, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1-Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Αγρότες: Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στη Βόρεια Ελλάδα

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, με αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι αποφάσεις ελήφθησαν στη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 20 αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, που εκτείνονται από τις Μικροθήβες και τη Λάρισα μέχρι την Ξάνθη και την Κομοτηνή, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι μπλόκων της Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή, η οποία σημείωσε ότι δεν αποκλείεται η προοπτική διαλόγου με τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης, ωστόσο αυτός θα γίνει υπό όρους και προϋποθέσεις.

Στο μεταξύ, ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Δήμου Αλεξάνδρειας πρότεινε τη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου για το αγροτικό ζήτημα, με κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνεδρίου, σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούν την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη μελισσοκομία, καθώς και τις εκτατικές, δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες. Η πρόταση αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα και τη γραμματειακή υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής, οι αγρότες προτείνουν συνέχιση του διαλόγου με την αντιπολίτευση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σήμερα στον Τρίλοφο, ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Εμμανουήλ (Μανώλης) Καρράς, συμμετείχε και με την ιδιότητα του καλλιεργητή βερίκοκου και ελιάς Χαλκιδικής, αναδεικνύοντας προβλήματα όπως η έλλειψη εργατών γης και το υψηλό κόστος παραγωγής.

Αεροδρόμιο - «φάντασμα» στα Χανιά

Αεροδρόμιο - «φάντασμα» θυμίζει το αεροδρόμιο Χανίων, στο οποίο παραμένει ισχυρή αντιπροσωπεία αγροτών, με ελάχιστους επιβάτες να κινούνται στον χώρο, προσπαθώντας να μάθουν αν θα ταξιδέψουν, και άλλους να περιμένουν αφίξεις.

Οι αγρότες έχουν διατρανώσει ότι θα παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι τις επτά τα ξημερώματα στον χώρο του αεροδρομίου, ενώ διαμηνύουν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προβούν σε καθολικό αποκλεισμό διαρκείας. Υπενθυμίζεται ότι μετά από σύσκεψη αγροτών που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα το αποφασίστηκε να διανυκτερεύσουν στον χώρο αλλά να μην παρακωλυθεί η λειτουργία του αερολιμένα.

Δικογραφία για αγρότες για επεισόδια σε Ηράκλειο, Χανιά

Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται σε Ηράκλειο και σε Χανιά, η διαδικασία ταυτοποίησης των ατόμων που συμμετείχαν νωρίτερα στα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτοκτηνοτρόφων και αστυνομικών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί αρκετά άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία και φέρεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κ.ά.

Η ΕΡΤ κάνει λόγο για περισσότερα από 100 άτομα, να θεωρούνται ως υπαίτιοι των επεισοδίων.

Αξίζει μάλιστα τα σημειωθεί πως ανάμεσα σε όσους ταυτοποιήθηκαν είναι άτομα με σκληρό ποινικό παρελθόν, υπόδικοι και κατάδικοι (για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για διακίνηση ναρκωτικών, για κατοχή όπλων και εκρηκτικών, γισα εκβιάσεις και ζωοκλοπές).

Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, νωρίτερα στο Ηράκλειο έγιναν δύο συλλήψεις ατόμων για παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων, καθώς είχαν μαζί τους αιχμηρό αντικείμενο. Ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Από τις συγκρούσεις φέρεται να τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ υπάρχουν αναφορές για άλλους 7, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συλλογή στοιχείων και από την Αστυνομική Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, ώστε να υπάρξει ταυτοποίηση ατόμων που λειτούργησαν «με έκνομες ενέργειες κατά τη σημερινή πορεία διαμαρτυρίας αγροτών και κτηνοτρόφων στο αεροδρόμιο Χανίων».

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ταυτοποίηση γίνεται, ώστε «να σχηματιστεί δικογραφία και να ασκηθούν διώξεις για τις έκνομες ενέργειες που αφορούν σε φθορές ξένης ιδιοκτησίας, παρακώλυση συγκοινωνιών και όσα άλλα προκύψουν από την εξέταση των δεδομένων και στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές».

Στα επεισόδια τραυματίστηκε ελαφριά αστυνομικός των ΜΑΤ, ο οποίος «μετέβη στο νοσοκομείο Χανίων, του παρασχέθηκαν ιατρικές υπηρεσίες» και, σύμφωνα με την ενημέρωση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

Συνεχίζεται ο αποκλεισμός στον σταθμό του Προμαχώνα

Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις 12:00 έως τις 20:00.

Όπως είχαν αποφασίσει χθες οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα από σήμερα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με μεγαλύτερη διάρκεια αποκλεισμού του συνοριακού σταθμού.