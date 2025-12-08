Βίντεο από τα επεισόδια στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου: Λεκτική επίθεση σε δημοσιογράφο του Reader από τα ΜΑΤ

Η Κρήτη βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις κορυφώνονται στο Ηράκλειο. Οι παραγωγοί προχώρησαν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντούν με δακρυγόνα στην προσπάθεια απώθησης των συγκεντρωμένων.

Η ένταση κορυφώθηκε, όταν ομάδα περίπου δέκα αγροτών κατάφερε να περάσει τους φραγμούς της αστυνομίας και να φτάσει σε επιχείρηση με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, στον χώρο του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

Εκεί βρισκόταν διμοιρία των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν επεισόδια.

Οι αγρότες, φωνάζοντας για τα αιτήματά τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με αιφνίδια ρίψη δακρυγόνων από τη διμοιρία, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια κλιμάκωση.

Αιτήματα αγροτών, Κρήτη | Reader.gr

O δημοσιογράφος του Reader.gr, Γιώργος Βασιλείου, κατέγραψε δύο συλλήψεις αγροτών την ώρα της συμπλοκής.

Την ίδια στιγμή, ο δημοσιογράφος που κάλυπτε τα γεγονότα δέχθηκε λεκτική επίθεση. Όπως καταγράφηκε, δύο άνδρες από τη διμοιρία αντιλήφθηκαν ότι βιντεοσκοπούσε τη στιγμή των συλλήψεων και κινήθηκαν εναντίον του.

Παράλληλα, δύο άνδρες της ασφάλειας τον προσέγγισαν και με σπρωξιές προσπάθησαν να τον απομακρύνουν από το σημείο.

Όταν ο δημοσιογράφος επέμενε για την καταγραφή των γεγονότων και την ιδιότητα του, ένας από τους δύο άνδρες είπε: «Δεν μας ενδιαφέρει, προπαγάνδα κάνεις».

Οι δύο συλλήψεις, η χρήση δακρυγόνων και η επίθεση σε μέλος του Τύπου συνθέτουν ένα σκηνικό που αναδεικνύει την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για ψύχραιμη διαχείριση.