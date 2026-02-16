Μενού

Απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο εντοπίστηκε 22χρονος στην Αχαΐα

Σε εξέλιξη είναι η αυτοψία των Αρχών μετά τον εντοπισμό απαγχονισμένου 22χρονου. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία.

Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο στην περιοχή του Βουπρασίου, στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως, ωστόσο εκτιμάται ότι πρόκειται για υπήκοο Νεπάλ, περίπου 22 ετών.

Ο νεαρός βρέθηκε απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο βρόγχο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας για τη διενέργεια αυτοψίας, καθώς και ιατροδικαστής.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια.

