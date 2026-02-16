Απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο εντοπίστηκε 22χρονος στην Αχαΐα

Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο στην περιοχή του Βουπρασίου, στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως, ωστόσο εκτιμάται ότι πρόκειται για υπήκοο Νεπάλ, περίπου 22 ετών.

Ο νεαρός βρέθηκε απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο βρόγχο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας για τη διενέργεια αυτοψίας, καθώς και ιατροδικαστής.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια.