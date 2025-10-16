Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για την επέτειο από τον θάνατο του Σινουάρ της Χαμάς

Απαγορεύτηκε, μετά από απόφαση της Αστυνομίας, η συγκέντρωση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα (16/10) στην πλατεία Συντάγματος

Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» και «Stand with Palestine», με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας», με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Επιπλέον, από τις 17:00 της 16ης Οκτωβρίου έως τις 06:00 της 17ης Οκτωβρίου, απαγορεύεται κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση σχετική με το θέμα στην ευρύτερη περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Αλεξάνδρου – Λ. Βασ. Σοφίας – Πλουτάρχου – Πατριάρχου Ιωακείμ – Σκουφά – Λυκαβηττού – Αμερικής – Κολοκοτρώνη – Βορέου – Αθηνάς – Ερμού – Πλ. Μοναστηρακίου – Μητροπόλεως – Φιλελλήνων – Λ. Βασ. Αμαλίας – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Η απαγόρευση επιβλήθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για λόγους δημόσιας ασφάλειας, καθώς εκτιμάται ότι η διεξαγωγή των συναθροίσεων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο διάπραξης εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, καθώς και σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής.