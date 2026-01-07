Μενού

Απαγορευτικό απόπλου από τη Ραφήνα προς τις Κυκλάδες την Πέμπτη

Απαγορευτικό για όλα τα δρομολόγια πλοίων προς Κυκλάδες από το λιμάνι της Ραφήνας, σε ισχύ από την Πέμπτη (08/01).

Απαγορευτικό απόπλου μπαίνει σε ισχύ την Πέμπτη (08/01), για ολα τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας προς τα νησιά των Κυκλάδων, λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.», ενώ ακυρώνονται τα αυριανά (08/01) δρομολόγια και του πλοίου «Andros Queen».

Λόγω των καιρικών συνθηκών, τις επόμενες ώρες ενδέχεται να υπάρξουν κι άλλες τροποποιήσεις στα δρομολόγια με προορισμό από και προς τις Κυκλάδες.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις και να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για περισσότερες πληροφορίες.
 

