Απαλλάχθηκε από την κατηγορία της οπλοφορίας ο τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια

Αθώος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο τράπερ που συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) έπειτα από καταδίωξη στα Πατήσια.

Δικαστήριο για τον τράπερ στη Θεσσαλονίκη
Παραπέμφθηκε σε δίκη ο γνωστός τράπερ στη Θεσσαλονίκη
Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ότι ο καλλιτέχνης δεν είχε καμία γνώση ή εμπλοκή με το μαχαίρι 20 εκατοστών που εντοπίστηκε στον αστυνομικό έλεγχο και τον απάλλαξε από την κατηγορία της οπλοφορίας σύμφωνα με το dikastiko.gr

Αντίθετα, ένοχος κρίθηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και χρηματική ποινή 800 ευρώ, με αναστολή.

Κατά την απολογία του, ο οδηγός παραδέχθηκε την κατοχή του μαχαιριού, επιμένοντας ότι η χρήση του ήταν καθαρά πρακτική: «Βοηθούσα τη αδερφή μου στη μετακόμιση και το είχα για να ανοίγω τις κούτες. Έφυγα βιαστικά και το ξέχασα πάνω μου. Μόλις είδα τους αστυνομικούς φοβήθηκα και το πέταξα».

Ο τράπερ, από την πλευρά του, αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση, δηλώνοντας στο δικαστήριο: «Εγώ απλώς πήγα να βοηθήσω. Μετά κατεβήκαμε για λίγο έξω. Δεν ήξερα ότι είχε μαχαίρι μαζί του». Συμπλήρωσε μάλιστα: «Αν το ήξερα, δεν θα ήμουν εκεί, ούτε θα έμπαινα στη μηχανή».

