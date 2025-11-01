Αλλάζει το χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ: Ποια θα βάλουν πρώτα «λουκέτο»

Σε ανακοίνωση προχώρησαν τα ΕΛΤΑ, θίγοντας τα ζητήματα που έχουν προκύψει από την απόφαση για το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων τους ανά την επικράτεια, που αναμένεται να επηρεάσει κυρίως απομακρυσμένες περιοχές.

Στην ανακοίνωσή τους, υποστηρίζουν πως τα «λουκέτα» είχαν ως στόχο τη μεταφορά προσωπικού σε πιο ενεργές θέσεις, από όπου θα μπορούν να εξυπηρετούν μέσω του ταχυδρομικού δικτύου και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων στηρίζεται σε τεκμηριωμένα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα και αποτελεί συνέχεια ενός ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού που υλοποιείται τα τελευταία δυόμισι χρόνια».

ΕΛΤΑ: «Κανένας εργαζόμενος δεν χάνει τη θέση του»

Στη συνέχεια αναφέρουν: «Προηγήθηκαν η συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier, η ανανέωση του στόλου με 250 υβριδικά και 250 ηλεκτρικά οχήματα, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη. Σε κάθε νησί λειτουργεί τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα, ενώ σε περιοχές όπου δεν υπάρχει πλέον φυσικό κατάστημα, η εξυπηρέτηση παρέχεται μέσα από το δίκτυο των αγροτικών ταχυδρόμων, κινητών μονάδων, συνεργαζόμενων σημείων και πρακτορείων με την εμπορική ταυτότητα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παρουσία και τις ίδιες υπηρεσίες με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Καθημερινά, περισσότεροι από 1.400 ταχυδρόμοι, 500 συνεργάτες ΕΛΤΑ και 400 διανομείς συνεργατών της ΕΛΤΑ Courier, εξυπηρετούν πολίτες και επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια, καλύπτοντας απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί με τη μετακίνηση προσωπικού από τα καταστήματα που αναστέλλουν λειτουργία, ενισχύοντας τη διανομή και τη συχνότητα εξυπηρέτησης.

Το ανθρώπινο δυναμικό των ΕΛΤΑ παραμένει στον πυρήνα της προσπάθειας αυτής. Κανένας εργαζόμενος των ΕΛΤΑ δεν χάνει τη θέση του. Το προσωπικό αξιοποιείται σε νέες, πιο παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας κρίσιμους τομείς όπως η διανομή, οι υπηρεσίες πελατών και οι ψηφιακές λειτουργίες.

Παράλληλα, συνεχίζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, ώστε κάθε εργαζόμενος να συμμετέχει ενεργά στη νέα εποχή του Οργανισμού.

Τα ΕΛΤΑ παραμένουν παρόντα σε όλη τη χώρα, με νέες μορφές λειτουργίας, σύγχρονα εργαλεία και ανθρώπινο πρόσωπο.

Στηρίζουν την περιφέρεια, επενδύουν σε τεχνολογία, εκπαίδευση και εξοπλισμό, και διαμορφώνουν ένα βιώσιμο, αξιόπιστο και ανθρώπινο ταχυδρομείο που υπηρετεί τον πολίτη με συνέπεια και σεβασμό».

ΕΛΤΑ: Ποια καταστήματα κλείνουν πρώτα

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γρηγόρης Σκλήκας, επεσήμανε στο OPEN πως από τη Δευτέρα θα είναι κλειστά μόνο τα καταστήματα στα αστικά κέντρα (πρωτεύουσες νομών), τα οποία είναι λίγο λιγότερα από τα μισά των καταστημάτων που ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της επιχείρησης.

Για τα καταστήματα στην περιφέρεια, επεσήμανε ότι η αναστολή λειτουργίας τους θα γίνει σταδιακά μέσα στο επόμενο τρίμηνο, αφού εξηγηθεί αναλυτικά στον κόσμο πώς θα μπορούν να εξυπηρετούνται με τους αγροτικούς ταχυδρόμους και αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους.

Παράλληλα, ο κ. Σκλήκας σημείωσε ότι θα υπάρξει διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ιδιωτικών πρακτορείων, εφόσον υπάρξει ζήτηση, προσθέτοντας ότι ήδη λειτουργούν 600 τέτοια πρακτορεία στην Ελλάδα. Πρόκειται για βιβλιοπωλεία, καφενεία ή και λογιστικά γραφεία που λειτουργούν ως πρακτορεία σε χωριά σε όλη την Ελλάδα.

Ανέφερε επίσης ότι και τα ΕΛΤΑ λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια από το 2009, ενώ, τόνισε ότι το 80% του κόστους λειτουργίας τους αφορά σε μισθούς των εργαζομένων.