Απατεώνες στην Ουγκάντα χρησιμοποιούν ως δόλωμα σκύλους, για να παίρνουν δωρεές από φιλόζωους της Ευρώπης

Ένας σκύλος με καστανόξανθο τρίχωμα τρέχει στην άκρη ενός δρόμου. Δείχνει ήρεμος όμως φέρει σοβαρά τραύματα στα πίσω του πόδια, όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει δημοσιευθεί στο Tik Tok.

Ο σκύλος δεν ξεκουράζεται. Λαχανιάζει, πιθανότατα από τον πόνο.

Το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο αναφέρει ότι το ζώο «είχε ένα ατύχημα» και τους καλεί «να σώσουν τη ζωή του» μέσω δωρεάς σε διαδικτυακό σύνδεσμο.

Μέσα στις τρεις εβδομάδες από την πρώτη ανάρτηση, στις 8 Ιανουαρίου του περασμένου έτους, ο σκύλος εμφανίστηκε σε εκατοντάδες παρόμοιες καμπάνιες συγκέντρωσης χρημάτων από τουλάχιστον δώδεκα λογαριασμούς.

Ένας χρήστης από το Ηνωμένο Βασίλειο τον ονόμασε Russet, από το χρώμα του τριχώματός του. Συγκεντρώθηκαν χιλιάδες δολάρια για τη θεραπεία του, όμως δεν ανάρρωσε ποτέ.

Έρευνα του BBC Africa Eye αποκάλυψε ότι ο σκύλος αυτός, στην Ουγκάντα, χρησιμοποιήθηκε ως «σκηνικό» σε μια απάτη που ζητά δωρεές για ζώα σε ανάγκη, στο πλαίσιο μιας κρυφής βιομηχανίας που κερδίζει από την κακοποίηση.

Δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί με βεβαιότητα τι προκάλεσε τα τραύματα του Russet, ωστόσο οι δημοσιογράφοι του BBC κατάφεραν να συνθέσουν κομμάτια της ιστορίας του, τα οποία δείχνουν ότι υπέστη παρατεταμένη ταλαιπωρία, ανεξαρτήτως αιτίας.

Η ιστορία συνδέει μια πόλη της Ουγκάντας με φιλόζωους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Μέσω συγκινητικών εικόνων, ψεμάτων και εκμετάλλευσης στερεοτύπων της Δύσης για την Αφρική, όπως η φτώχεια και η αδιαφορία για τα ζώα, πείθονται να δωρίσουν χρήματα.

Το μεγαλύτερο τίμημα, όμως, το πληρώνουν σκύλοι όπως ο Russet.

Ο Russet βιντεοσκοπήθηκε στη Μιτιγιάνα, περίπου 70 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καμπάλα. Η πόλη έχει γίνει διαβόητη στους διαδικτυακούς ακτιβιστές για τα «ψεύτικα» καταφύγια σκύλων.

Απατεώνες έχουν αντιληφθεί πόσο αγαπητά είναι τα σκυλιά σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία και πόσο εύκολα η αγάπη αυτή μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα μέσω των social media.

Εκατοντάδες λογαριασμοί κατακλύζουν πλατφόρμες όπως Instagram, TikTok, Facebook και YouTube με βίντεο εξαθλιωμένων ζώων – κυρίως σκύλων και γατών – ζητώντας δωρεές για τροφή και περίθαλψη.

Τυπικά, τα βίντεο δείχνουν αυτοσχέδια καταφύγια και συνοδεύονται από εκκλήσεις όπως «τα σκυλιά μας πεινάνε» ή «άλλη μια μέρα χωρίς φαγητό». Συχνά αξιοποιούν εικόνες που ενισχύουν στερεότυπα για την Αφρική, ώστε να συγκινήσουν το κοινό.

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, τα βίντεο αυτά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 730.000 δολάρια μέσω πλατφορμών όπως το GoFundMe, με σχεδόν το 40% να συνδέεται με τη Μιτιγιάνα.

Η απάτη είναι κοινό μυστικό στην πόλη. Κάτοικοι αναφέρουν ότι είναι εύκολο να εντοπιστούν οι απατεώνες, αν και λίγοι μιλούν ανοιχτά λόγω φόβου αντιποίνων.

Δημοσιογράφοι του BBC, υποδυόμενοι νέους «δημιουργούς περιεχομένου», διείσδυσαν στο κύκλωμα. Διαπίστωσαν ότι ορισμένα «καταφύγια» νοικιάζονται σε πολλούς χρήστες, οι οποίοι πληρώνουν για να τραβήξουν βίντεο με τα ίδια ζώα και να ζητούν δωρεές.

Σε ένα τέτοιο καταφύγιο, περίπου 15 σκύλοι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, υποσιτισμένοι και εξαντλημένοι. Ο ιδιοκτήτης παραδέχτηκε ότι στόχος είναι το κέρδος μέσω εξαπάτησης και περιέγραψε τεχνικές, όπως ψεύτικες κτηνιατρικές πράξεις και διογκωμένα έξοδα.

Παράλληλα, ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα ζώα τραυματίζονται σκόπιμα για να ενισχυθεί η συγκίνηση και να αυξηθούν οι δωρεές.

Η περίπτωση του Russet θεωρείται χαρακτηριστική. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πόδια του ενδέχεται να έσπασαν σκόπιμα, αν και αυτό δεν έχει αποδειχθεί πλήρως.

Τελικά, ένας δωρητής από το Ηνωμένο Βασίλειο κατάφερε να εξασφαλίσει τη μεταφορά του σε κτηνιατρική κλινική στην Καμπάλα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, όμως πέθανε λίγες ημέρες αργότερα.

Κτηνίατρος που τον εξέτασε εκτίμησε ότι τα τραύματά του δύσκολα προκλήθηκαν από ατύχημα, σημειώνοντας ότι τα οστά είχαν σπάσει σε σημεία που θα επέλεγε κάποιος σκόπιμα.

Ακτιβιστές και ειδικοί τονίζουν ότι, άθελά τους, οι δωρητές μπορεί να ενισχύουν το πρόβλημα, καθώς τα χρήματα τροφοδοτούν την κακοποίηση.

Η ενίσχυση της ενημέρωσης θεωρείται κρίσιμη για να μειωθούν τέτοιες πρακτικές, ωστόσο παραμένει ασαφές πώς θα προστατευτούν τα ζώα που βρίσκονται ήδη σε αυτά τα καταφύγια.