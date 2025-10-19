Απάτη 2 εκατομμυρίων ΕΦΚΑ: Στον εισαγγελέα οι 6 συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν την Κυριακή, (17/10) οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για την υπόθεση μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου, ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν πριν λίγες μέρες μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η συνολική ζημία που υπολογίζεται ότι είχαν προξενήσει σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, μέσα στα 11 χρόνια που δρούσε η οργάνωση, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 2.190.491,05 ευρώ, από τα οποία 1.634.976,20 ευρώ αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.514,85 ευρώ σε μη καταβληθέντες φόρους.

Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ενώ οι ανακρίσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν σήμερα, Κυριακή (19/10), σύμφωνα με ertnews.gr.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛΑΣ, η εγκληματική οργάνωση είχε συσταθεί από το 2014 και δραστηριοποιούνταν μέσω δικτύου εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν ασφαλίσει εικονικά 108 εργαζομένους, χρησιμοποιώντας είτε ανύπαρκτα πρόσωπα είτε αχυρανθρώπους, προκειμένου να δηλώνουν ψευδώς καταβολές εισφορών στον ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, δεν πλήρωναν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και δήλωναν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για την ασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούσαν, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν την αξία των εισφορών, όπως αναφέρουν οι Αρχές.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται, καθώς στην υπόθεση προστίθενται όλο και περισσότερα νέα στοιχεία. Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τυχόν συνεργούς και επιπλέον εταιρικά σχήματα που εμπλέκονται στην υπόθεση.