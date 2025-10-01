Κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για τη μεγάλη υπόθεση εγκληματικής δράσης πολυπληθούς ομάδας που με εικονικά τιμολόγια φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορούν:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση

Άμεση συνέργεια στην απάτη

Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμένων φόρων

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.

Απάτη ΦΠΑ: Πώς δρούσε η οργάνωση

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, μέσω σύστασης «εικονικών» εταιρειών και δήλωσης ανύπαρκτων εικονικών και εμπορικών συναλλαγών μεταξύ αυτών, σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός Αττικής.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, ευρεία αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα -κατά περίπτωση- για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα.

Από την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δομή και οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείτο στη διάπραξη συστηματικών φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου με διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης, προκειμένου τα μέλη να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές της χώρας, οι οποίες αφορούσαν είτε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος, ενώ χρησιμοποιούσαν γι' αυτό ανύπαρκτες εταιρείες.