Απάτη «μαμούθ» με δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ: 280 χιλιάδες ευρώ άρπαξαν από 85χρονη

Το χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 200.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν από 85χρονη γυναίκα επιτήδειοι στη Λέσβο, σε άλλη μία απάτη με το γνωστό «σενάριο» του ΔΕΔΔΗΕ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, η οποία οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών ατόμων, ηλικίας 22, 23 και 15 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία, ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον δύο άγνωστα άτομα.

Λέσβος: «Ντύθηκαν» υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο άγνωστοι άνδρες τηλεφώνησαν στην 85χρονη και προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι της και την έπεισαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και να τα τοποθετήσει σε σακούλα σε σημείο που της υπέδειξαν, κοντά στην είσοδο του σπιτιού της.

Λίγο αργότερα, η σακούλα με τα 80.000 ευρώ και τα κοσμήματα αξίας περίπου 200.000 ευρώ αφαιρέθηκε από το σημείο. Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο 15χρονος φέρεται να την παρέλαβε με τη συνδρομή του 23χρονου, ενώ στη συνέχεια οι δύο τους διέφυγαν με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 22χρονος.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μέρος των κλεμμένων κοσμημάτων, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους 6.300 ευρώ. Στην επιχείρηση για την εξιχνίαση της υπόθεσης καθοριστική ήταν η συμβολή της Ο.Π.Κ.Ε. Μυτιλήνης και του Τμήματος Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου. Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.