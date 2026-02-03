Απάτη με πρόσχημα την κακοκαιρία: Πώς ξεγελούν πολίτες οι «υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ»

Νέα μορφή τηλεφωνικής απάτης καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, με επιτήδειους να εκμεταλλεύονται την κακοκαιρία και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές της χώρας, προσποιούμενοι στελέχη ή υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες και, επικαλούμενοι υποτιθέμενη βλάβη σε κολώνα της ΔΕΗ, ζητούν προσωπικά στοιχεία, όπως τη διεύθυνση κατοικίας, προκειμένου –όπως ισχυρίζονται– να αποσταλεί συνεργείο για έλεγχο. Το σενάριο γίνεται ιδιαίτερα πειστικό, καθώς σε πολλές περιοχές όντως σημειώνονται διακοπές ρεύματος λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Τη δική της εμπειρία περιέγραψε στην ΕΡΤ η κα Ελένη από τη Λάρισα, η οποία δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που συστήθηκε ως «διευθυντής της ΔΕΗ». Όπως ανέφερε, ο καλών εμφανιζόταν ιδιαίτερα πειστικός, γνώριζε βασικές πληροφορίες και της ζήτησε να κατεβάσει τον γενικό διακόπτη, υποστηρίζοντας ότι θα σταλεί συνεργείο για έλεγχο του ηλεκτρικού πίνακα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, αντίστοιχες κλήσεις έχουν δεχθεί και άλλοι κάτοικοι της Λάρισας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι απατεώνες φέρεται να ζήτησαν ακόμη και την απομάκρυνση κοσμημάτων από το σπίτι, επικαλούμενοι δήθεν λόγους ασφάλειας και αποφυγής ηλεκτροπληξίας.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου και να γνωρίζουν ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ζητά ποτέ τέτοιες πληροφορίες ούτε δίνει οδηγίες για αντικείμενα εντός της κατοικίας. Σε κάθε ύποπτη κλήση, συνιστάται άμεση επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ ή την Αστυνομία.