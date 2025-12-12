Απειλές στον Μανδραβέλη μετά το ρεπορτάζ για τον «Φραπέ»: «Θα έχεις την τύχη του Καραϊβάζ»

Απειλητικά μηνύματα για τη ζωή του κατήγγειλε ότι δέχθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάθεση του «Φραπέ» κατά την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ίδιος είπε: «Να σας πω κάτι, προσωπικό, να μετράμε τις κουβέντες μας για τον Φραπέ, γιατί εχθές μίλησα στο δελτίο για τον Φραπέ και δέχτηκα απειλές.
Θανατική απειλή, ότι θα έχω την τύχη του Καραιβάζ και ότι θα σε καθαρίσουν».
Συνέχισε λέγοντας: «Γιατί μίλησες για την Κρήτη, εγώ δεν είπα τίποτα για την Κρήτη».
