Απεργία 13 Μαΐου: Βασικό αίτημα η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού - Το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων

Σε απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου καλεί η ΑΔΕΔΥ με κύριο αίτημα την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Συλλαλητήριο θα λάβει χώρα στο κέντρο της Αθήνας στις 10:30 και συγκεκριμένο στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Αναλυτικά, τα βασικά αιτήματα της απεργίας, όπως επισημαίνει το Open είναι:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Αυξήσεις μισθών

Κατάργηση εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας

Φορολογία και κλιμάκια:

Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ

+3.000 ευρώ για κάθε παιδί

Ξεπάγωμα μισθολογικών κλιμακίων 2016 - 2017

Εργασιακά δικαιώματα:

Υπεράσπιση της μονιμότητας

Κατάργηση αντιεργατικών νόμων

Όχι στο νέο πειθαρχικό δίκαιο

Δημόσιο και προσλήψεις:

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Ενίσχυση σε Υγεία

Ενίσχυση σε Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

Υγεία και δημόσια αγαθά

Ισχυρή χρηματοδότηση του ΕΣΥ

Επέκταση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας

Προστασία δημόσιων αγαθών - Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

Απεργία 13 Μαΐου: Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει στην ανακοίνωσή της: «Μπροστά μας έχουμε την Πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 13ης Μαΐου, με όλα τα αιτήματά μας, που αφορούν τους μισθούς μας, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των γενικότερων επιπτώσεων των πολεμικών εξελίξεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την απαίτηση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, το πειθαρχικό, την εξαγγελία για τη συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας, τα σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς κλπ.

Η απεργία πρέπει να αποτελέσει την οργανωμένη και μαζική αντίδραση όλων των δημοσίων υπαλλήλων, για όλα τα μέτωπα πάλης και τα αιτήματά μας (οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά).

Σ’ αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλα τα Νομαρχιακά Τμήματα και τις Ομοσπονδίες – μέλη μας:

Να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση των εργαζομένων και την μαζική συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, που κηρύξαμε, η οποία καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, όλων των σχέσεων εργασίας.

Να φροντίσουν για την προπαγάνδιση της απεργίας, αξιοποιώντας όλα τα μέσα (ανακοινώσεις, πανό, αφίσα, ηλεκτρονικά μέσα κλπ).

Να συμμετέχουν στην Πανελλαδική ημέρα Δράσης την Τρίτη 12 Μαΐου, που κηρύξαμε για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, οργανώνοντας την ημέρα αυτή περιοδείες, συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς, συνεντεύξεις κλπ.

Καλούμε ιδιαίτερα τα Νομαρχιακά Τμήματα να οργανώσουν την απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 13 Μαΐου, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλα τα Σωματεία της περιοχής τους».

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, θα γίνει την Τετάρτη 13/5/2026, στις 10:30 π.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στην περιφέρεια σε σημεία που θα ορίσουν τα Νομαρχιακά Τμήματα της Συνομοσπονδίας.