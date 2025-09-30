Απεργία 1η Οκτωβρίου: Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη - Κηρύχθηκε παράνομη

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες, καθώς κηρύχθηκε παράνομη η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία την οποία έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

«Η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών» αναφέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

«Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025» συμπληρώνει σχετικά η ΥΠΑ.

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 1/10 θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ.

Πιο αναλυτικά, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9:00 το έως τις 21:00 το βράδυ λόγω των στάσεων εργασίας που εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ, σε ανακοίνωσή τους, δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και ο ηλεκτρικός (Γραμμή 1) θα λειτουργήσουν από 9:00 έως τις 17:00 για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.