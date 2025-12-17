Απεργία ηθοποιών στις 27 Δεκεμβρίου - Τι θα γίνει με τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί

Νέα απεργία προανήγγειλαν οι ηθοποιοί, οι οποίοι κλείνουν τα θέατρα μέσα στις γιορτές.

«Η απεργία του κλάδου μας στις 5 Δεκέμβρη έδειξε ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Τα θέατρα έμειναν κλειστά γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε με απλήρωτες και αν ασφαλιστές πρόβες, με ωρομίσθια ένσημα, με παραστάσεις που ανεβοκατεβαίνουν κατά πως βολεύει την εργοδοσία.

Η αδιάλλακτη στάση και τα ψέματα της εργοδοσίας πήραν την απάντηση τους με απεργία στο 97% των θεάτρων.

Συνεχίζουμε με απεργία όλου του κλάδου δίνοντας τη μάχη για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπογράψουν οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΕΗ.

«Δεν είμαστε εμείς αυτοί που κλείνουν τα θέατρα» λέει ο πρόεδρος του ΣΕΗ

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), Νίκος Καραγιώργης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews για την επικείμενη απεργία των ηθοποιών στις 27 Δεκεμβρίου τόνισε το βασικό αίτημα των ηθοποιών που είναι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Όπως είπε, είναι προϋπόθεση για να υπάρχει μια κανονικότητα στη δουλειά ενός ανθρώπου.

Επιπλέον, περιέγραψε πως υπάρχουν ηθοποιοί κυρίως του θεάτρου που δεν έχουν πληρωθεί ποτέ πρόβα σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.

«Εμείς δεν θέλουμε τα θέατρα κλειστά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό που συμβαίνει. Δεν είμαστε όμως εμείς αυτοί που κλείνουν τα θέατρα (…) Για εμάς είναι χαρά να παίζουμε (…) Η πόρτα μας είναι ανοιχτή, να έρθουν να υπογράψουμε τη σύμβαση ακόμα και την τελευταία στιγμή. Θέλουμε τα θέατρα ανοικτά. Η αδιαλλαξία είναι αυτή που κλείνει τα θέατρα. Δεν είμαστε αδιάλλακτοι» συμπλήρωσε.

Τι θα γίνει με τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί

Αναφορικά με τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί ήδη για τις 27 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος του ΣΕΗ δήλωσε πως είτε θα γίνει επιστροφή χρημάτων είτε το εισιτήριο θα ισχύσει για άλλη ημερομηνία.

Τα αιτήματα των ηθοποιών

Μεταξύ των αιτημάτων του σωματείου περιλαμβάνονται:

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο.

Μισθό 1250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις.

Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις.

Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.