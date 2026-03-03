Δεμένα θα είναι τα πλοία στις 5 Μαρτίου, μετά από την απόφαση που ελήφθη στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για 24ωρη πανελλαδική απεργία με φόντο τις εξελίξεις στον Πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, δεν θα υπάρχουν δρομολόγια πλοίων στις 5 Μαρτίου 2026 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 00.01 και ώρα λήξης 24.00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: ««Η Διοίκηση της ΠΝΟ κρίνει ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή για τους εκατοντάδες Ναυτικούς Έλληνες και αλλοδαπούς που παραμένουν εκεί εγκλωβισμένοι.

Ταυτόχρονα, θεωρεί προκλητική την ενέργεια την οποία ήδη καταγγείλαμε και με επιστολή, ότι εταιρεία σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση όπως μας αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της, ετοίμαζε την αποστολή πλοίου στην περιοχή που μαίνεται ο πόλεμος.

Απαιτούμε τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των Ναυτικών που βρίσκονται στην παραπάΑνω περιοχή.

Να ληφθεί μέριμνα από το Υπουργείο για τους σπουδαστές που είναι στα εν λόγω πλοία και δεν μπορούν να επιστρέψουν να συνεχίσουν τη σχολή τους.

Όπως ξεκαθαρίστηκε και στον εκπρόσωπο της επίμαχης εταιρείας που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Απεργία ΠΝΟ: Αναλυτικά η επίσημη επιστολή

Η επίσημη επιστολή της ΠΝΟ με τίτλο «Επικίνδυνα παιχνίδια για τους Έλληνες Ναυτικούς», αναφέρει: «Προς

Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Βουλή των Ελλήνων

Υπουργό ΥΝΑΝΠ

Πολιτικά Κόμματα

Κύριοι,

Κατόπιν καταγγελιών Ναυτικών προς τα σωματεία τους, προκύπτει ότι προωθείται έγκριση δρομολογίου από το ΥΝΑΝΠ κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Golden Star για Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ που θα εκτελέσει δρομολόγιο στην εμπόλεμη περιοχή του Ισραήλ.

Όλη η ανθρωπότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την πολεμική σύγκρουση που έχει ξεσπάσει στην περιοχή και για το ποιες θα είναι οι προεκτάσεις που θα έχει.

Ταυτόχρονα, στα στενά του Ορμούζ και μέσα και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου του Ομάν είναι εγκλωβισμένα εκατοντάδες πλοία στα οποία υπηρετούν Έλληνες και αλλοδαποί συνάδελφοι μας.

Τις τελευταίες ημέρες όλοι έχουν τοποθετηθεί για την ασφάλεια των Ναυτικών. Θεωρούμε προκλητικό και επικίνδυνο εφόσον οι καταγγελίες αυτές ισχύουν, ότι θα εγκριθεί δρομολόγιο για την εμπόλεμη περιοχή.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την προστασία των Ελλήνων Ναυτικών.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία μετά τις τελευταίες εξελίξεις, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα. Ταυτόχρονα, θα παρακολουθεί στενά τις όποιες εξελίξεις».

