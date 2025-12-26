Μενού

Απεργία στα θέατρα το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου – 24ωρη κινητοποίηση από την ΠΟΘΑ για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Απεργία στα θέατρα στις 27 Δεκεμβρίου από την ΠΟΘΑ, με αίτημα τις Συλλογικές Συμβάσεις και συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων.

Κοινό σε παράσταση Θεάτρου
Στιγμιότυπο από το κοινό θεατρικής παράστασης. | Shutterstock
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ) προκηρύσσει 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, διεκδικώντας την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, εδώ και 13 χρόνια οι ηθοποιοί και οι τεχνικοί προσπαθούν χωρίς αποτέλεσμα να καταλήξουν σε συμφωνία με τις ενώσεις θεατρικών παραγωγών.

Η κινητοποίηση έρχεται σε συνέχεια της απεργίας που είχε κηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών στις 5 Δεκεμβρίου, με στόχο την πίεση προς την εργοδοτική πλευρά, η οποία –σύμφωνα με τους εργαζόμενους– αποφεύγει τον ουσιαστικό διάλογο για την υπογραφή ΣΣΕ.

Η ΠΟΘΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους του ελεύθερου θεάτρου, καλλιτέχνες και τεχνικούς, να συμμετάσχουν στην απεργία, υπενθυμίζοντας ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση προσωπικού ή η πρόσληψη απεργοσπαστών.

Από την κινητοποίηση εξαιρούνται μόνο όσοι καλύπτουν ανάγκες ασφαλείας και ενημέρωσης κοινού, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

