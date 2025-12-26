Απεργία στα θέατρα το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου – 24ωρη κινητοποίηση από την ΠΟΘΑ για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ) προκηρύσσει 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, διεκδικώντας την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, εδώ και 13 χρόνια οι ηθοποιοί και οι τεχνικοί προσπαθούν χωρίς αποτέλεσμα να καταλήξουν σε συμφωνία με τις ενώσεις θεατρικών παραγωγών.
Η κινητοποίηση έρχεται σε συνέχεια της απεργίας που είχε κηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών στις 5 Δεκεμβρίου, με στόχο την πίεση προς την εργοδοτική πλευρά, η οποία –σύμφωνα με τους εργαζόμενους– αποφεύγει τον ουσιαστικό διάλογο για την υπογραφή ΣΣΕ.
Η ΠΟΘΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους του ελεύθερου θεάτρου, καλλιτέχνες και τεχνικούς, να συμμετάσχουν στην απεργία, υπενθυμίζοντας ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση προσωπικού ή η πρόσληψη απεργοσπαστών.
Από την κινητοποίηση εξαιρούνται μόνο όσοι καλύπτουν ανάγκες ασφαλείας και ενημέρωσης κοινού, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
