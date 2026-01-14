Απεργία ταξί: Τρίτη μέρα κινητοποιήσεων την Πέμπτη - Θα γίνει πομπή προς το Μαξίμου

«Δεν αποκλείεται και συνέχεια» είχαν πει οι οδηγοί ταξί όταν προανήγγειλαν 48ωρη απεργία και όντως αποφάσισαν να συνεχίζουν και τρίτη μέρα αύριο Τετάρτη (15/1).

Μάλιστα, προγραμμάτισαν, νέα αυτοκινητοπομπή, με προορισμό το μέγαρο Μαξίμου.Θα συγκεντρωθούν κατά τις 10 το πρωί της Πέμπτης στα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), επί της οδού Μάρνη, και από εκεί θα ξεκινήσουν την πομπή τους και θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το Μαξίμου.

Το πρωί της Τετάρτης τα ταξί συγκεντρώθηκαν στη συμβολή της Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση και μέσω Μεταξουργείου, Αλεξάνδρας και Μεσογείων, έφτασαν στο υπουργείο Μεταφορών. Εκεί, ο προέδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος, όπως επισημαίνει και το Orange Press Agency, τόνισε ότι «θα πάμε μέχρι τέλους τον αγώνα», όσο «κι αν θα προσπαθήσουν να μας διαιρέσουν».