Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποίησε στο κέντρο της Αθήνας το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποίησε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) σήμερα Σάββατο (27/12) στις 7.30 μ.μ. στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου.

Διαβάστε επίσης - Απεργία ηθοποιών: Τα θέατρα που συμμετέχουν - Αντιδράσεις ΕΝΘΕΠΑ: «Κανονικά το 70% των παραστάσεων»

Οι ηθοποιοί προχώρησαν στη σημερινή 24ωρη απεργία σε μια κίνηση κλιμάκωσης του αγώνα τους με βασικό αίτημα την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Την απεργία, την οποία εξήγγειλε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, στηρίζουν όλα τα σωματεία εργαζόμενων στο χώρο του θεάτρου καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος.

Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση:

Απεργιακή συγκέντρωση ηθοποιών | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Απεργιακή συγκέντρωση ηθοποιών | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Απεργιακή συγκέντρωση ηθοποιών | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Απεργιακή συγκέντρωση ηθοποιών | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Απεργιακή συγκέντρωση ηθοποιών | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Απεργιακή συγκέντρωση ηθοποιών | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI