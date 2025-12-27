Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποίησε στο κέντρο της Αθήνας το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποίησε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) σήμερα Σάββατο (27/12) στις 7.30 μ.μ. στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου.
Διαβάστε επίσης - Απεργία ηθοποιών: Τα θέατρα που συμμετέχουν - Αντιδράσεις ΕΝΘΕΠΑ: «Κανονικά το 70% των παραστάσεων»
Οι ηθοποιοί προχώρησαν στη σημερινή 24ωρη απεργία σε μια κίνηση κλιμάκωσης του αγώνα τους με βασικό αίτημα την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Την απεργία, την οποία εξήγγειλε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, στηρίζουν όλα τα σωματεία εργαζόμενων στο χώρο του θεάτρου καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος.
Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση:
- Η χριστουγεννιάτικη ελληνική ταινία που δεν παίζουν τα κανάλια: Η αποθέωση στο YouTube
- «Έβρεχα το κρεβάτι μου, ήθελα να μου κόψουν τα πόδια»: Ο mister 300 γκολ που έγινε θρύλος στην Ιταλία
- Το «Μάτσου Πίτσου» της Ελλάδας: Το χωριό - φάντασμα πάνω στον βράχο
- Η τεράστια «ανωμαλία» κάτω από το Τρίγωνο των Βερμούδων που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.