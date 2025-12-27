Απεργία ηθοποιών: Τα θέατρα που συμμετέχουν - Αντιδράσεις ΕΝΘΕΠΑ: «Κανονικά το 70% των παραστάσεων»

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, οι ηθοποιοί, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους με βασικό αίτημα την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Την απεργία έχει εξαγγείλει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και στηρίζουν όλα τα σωματεία εργαζόμενων στο χώρο του θεάτρου καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος.

Την ίδια στιγμή η ΕΝΘΕΠΑ (Ένωση Θεατρικών Παραγωγών) διαψεύδει σε ανακοίνωσή της ότι όλα τα θέατρα θα παραμείνουν κλειστά, τονίζοντας ότι το 70% των παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Στο πλαίσιο της απεργίας έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου.

Τα θέατρα που συμμετέχουν στην απεργία

Τα θέατρα και οι θίασοι που συμμετέχουν στην απεργία:

Bios – Oι ερωτευμένοι (full for love)

Cartel Τεχνοχώρος – Άνθρωποι και ποντίκια

Ακροπόλ – Η μητέρα του σκύλου

Άλμα -Festen

Αμφι -θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου – Γιοι και κόρες

Άνεσις – Οι βλαβερές συνέπειες του Γάμου

Άνεσις – Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορντ

Άνεσις – Τζόνι Μπλέ

Άνεσις (παιδικό)– Still ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο

Αποθήκη – Στην εξοχή

Βεάκη – Δον Ζουάν

Βεάκη (παιδικό) – Βαρώνος Μινχάουζεν οι φανταστικές περιπέτειες

Βέμπο – Ένας ήρωας με παντούφλες

Βέμπο (παιδικό) – Ο Καρυοθραύστης το μιούζικαλ των Χριστουγέννων

Βρετάνια – Άρωμα γυναίκας

Γκλόρια – Ράφτης κυριών

Δημοτικό θέατρο Πειραιά – MERDE!

Ελληνικός κόσμος θέατρον (αιθ. Αντιγόνη) – Το μεγάλο μας τσίρκο

Θέατρο Ark- Η δίκη

Θέατρο Embassy – Η κόμισσα της φάμπρικας

Θέατρο Αλκυονίς (παιδικό) – Το κλειδί της ευτυχίας

Θέατρο Άλφα- Παιδιά ενός κατώτερου Θεού

Θέατρο Αριστοτέλειον Θεσσαλονίκη – Πριν ανοίξουμε φτερά

Θέατρο Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη – Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα

Θέατρο Δίπυλο – Η μέρα της φούστας

Θέατρο Εμπορικόν- Ένα κάποιο κενό

Θέατρο Εμπορικόν- Κέικ

Θέατρο Θησείον – Τα χρόνια της Αννί Ερνώ

Θέατρο οδού Κεφαλληνίας- Η Μονίκ δραπετεύει

Θέατρο οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής- Αρχιμάστορας Σόλνες

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν Φρυνίχου – Τρίτο Στεφάνι

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν Φρυνίχου (παιδικό) – ο κύριος Βρωμύλος

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κάτω χώρος – Ιβάν εναντίον Ιβαν

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική σκηνή – Ιntra Muros

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική σκηνή – Μάθε με να φεύγω

Θέατρο Χώρα – Μέχρι να σβήσουν τ’άστρα

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (παιδικό) - Το καπλάνι της βιτρίνας

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Cleansed

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Εγώ κι εσύ

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Ντενεκεδούπολη ξανά! Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Ο ραφτάκος των λέξεων

Ιλίσια – Το ακρωτήρι

Κιβωτός – Η Κουζίνα

Κνωσός – Ο εχθρός του λαού

Μικρό Παλλάς – Η δεξιά , η αριστερά κι ο κυρ Παντελής

Πορεία – Όταν έκλαψε ο Νίτσε

Πόρτα – Dracula

Πόρτα (παιδικό) – Ελίζα

Προσκήνιο – Λεωφορείο ο Πόθος

Σημείο – Ευγένιος

Σύγχρονο Θέατρο – Το Τεστ

Φίατ – Ολική άμεση συλλογική επικείμενη επίεγεια σωτηρία

Φιλίπ- Χάσαμε τη θεία Στοπ

Ευχαριστούμε ακόμα θερμά για τη στήριξή τους και τα θέατρα:

bijoux de kant HOOD art space - ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ

H.ug – (Human Underground) – Οι ζωντανοί

OLVIO – Eνα ξωτικό στην πόρτα μου

OLVIO- Moυνής

Studio Μαυρομιχάλη – Νεκρή φύση σε χαντάκι του Φάουστο Παραβιντίνο

Theatre Nous-Creative space - Εντολή, της Διδώς Σωτηρίου

ΑΒΑΤΟΝ – Λάτεξ Λαβ

Αγγέλων Βήμα - ΡΕΜΠΕΤΙΣΣΕΣ ΨΥΧΕΣ

Αγγέλων Βήμα - WONNANGATTA [Γουονανγκάτα]

Αμαξοστοιχία - Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ - Θεατρικό Βαγόνι - Φτου και Τρ_αίνω!

Αμαξοστοιχία -Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ – Πυρεξία. Τρία οράματα για τη Μέση Ανατολή

Από Μηχανής Θέατρο - Κάτω Σκηνή - «Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΤΟΝΙΝΟ»

Από Μηχανής Θέατρο - Κάτω Σκηνή - ''Ο Φιάκας'' του Δημοσθένη Μισιτζή

Αργώ – Το βιβλίο της ανησυχίας-Ημερολόγιο αποχαιρετισμού

Γυάλινο Μουσικό θέατρο- Θρετανέλλο

Δημοτικό θέατρο Πειραιά (σκηνή Ωμέγα) – Αναζητώντας την Ελένη

Ελέρ – Άμλετ

Επί Κολωνώ – Linda

Επί Κολωνώ (παιδικό) – Μ΄ένα κόκκινο σκουφί

Θέατρο 104 - Όλα Μόνοι Μας

Θέατρο Από Κοινού - ΤΟ ΣΩΣΙΒΙΟ του Θανάση Τριαρίδη

Θέατρο Αργώ - Η ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ Κ.

Θέατρο Άττις – Νόρα

Θέατρο Άττις-Νεός Χώρος – Οι δούλες

Θέατρο ΕΛΕΡ - Άμλετ * του Ανδρέα Φλουράκη

Θέατρο Θησείον – Νεκρές ψυχές

Θέατρο Θησείον – Νεκρές ψυχές

Θέατρο Θυμέλη- Ο κατά φαντασίαν ασθενής

Θέατρο Μπέλλος – “Απόψε κανείς δεν πεθαίνει” Σεξ-Βία-Εξουσία-Πίστη-Αγάπη

Θέατρο Μπέλλος – Ήλιος με δόντια

Θέατρο Πορεία at Victoria – Ηλέκτρα εντός

Θέατρο Πρόβα - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΜΠΕΛΑΔΕΣ

Θέατρο Σημείο - ΕΡΡΙΚΟΣ Ε’

Θέατρο Σημείο - ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Θέατρο Τέχνης Κ.Κούν–Υπόγειο - Γέρμα- η ανεκπλήρωτη

Θέατρο Τζένη Καρέζη – Έντα

Ιλίσια – Το τέλος του παιχνιδιού

Μοντέρνοι Καιροί – Ματωμένος Γάμος

Πολιτιστικό Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης - ΧΙΟΝΑΤΗ into the woods | ΑΘΗΝΑ 2025

Πτι Παλαί – Μια ζωή-Ο μονόλογος μιας μοδίστρας

Σταθμός – Με δύναμη από την Κηφισιά

Σταθμός – Το γάλα

ΕΝΘΕΠΑ: «Το 70% των προγραμματισμένων παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά»

Σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΝΘΕΠΑ, αναφέρει: «Από το πρωί διακινείται η είδηση ότι τα θέατρα αύριο θα παραμείνουν κλειστά λόγω της απεργίας του ΣΕΗ και ότι οι θεατές θα πρέπει να ακυρώσουν τα εισιτήριά τους.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη διάδοση αυτής της γενικευμένης και ανακριβούς πληροφόρησης. Όπως σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση, έτσι και τώρα, κάποια θέατρα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ άλλα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Τονίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην απεργία, αλλά εξίσου όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία.

Μια απλή επίσκεψη στις πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων αρκεί για να διαπιστωθεί ότι περίπου 70% των προγραμματισμένων παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Καλούμε, επομένως, το κοινό να ενημερώνεται υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές και τις παραγωγές/θέατρα για τις συγκεκριμένες παραστάσεις που τους ενδιαφέρουν.

Η ΕΝΘΕΠΑ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα που απορρέει από τη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών».

Η ανακοίνωση του ΣΕΗ για την απεργία

«Σάββατο 27 Δεκέμβρη οι ηθοποιοί απεργούμε.

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε μέχρι την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο.

Η απεργία του κλάδου μας στις 5 Δεκέμβρη έδειξε ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας.

Τα θέατρα έμειναν κλειστά γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε με απλήρωτες και αν ασφαλιστές πρόβες, με ωρομίσθια ένσημα, με παραστάσεις που ανεβοκατεβαίνουν κατά πως βολεύει την εργοδοσία.

Η αδιάλλακτη στάση και τα ψέματα της εργοδοσίας πήραν την απάντηση τους με απεργία στο 97% των θεάτρων.

Συνεχίζουμε με απεργία όλου του κλάδου δίνοντας τη μάχη για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπογράψουν οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις.

Δεν υποχωρούμε.

Απαιτούμε:

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο

Μισθό 1250 ευρώ για 5 – 8 παραστάσεις

Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1 – 4 παραστάσεις

Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη».

