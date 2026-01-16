Απίστευτα «γαλλικά» Ανεστίδη για τον Μητσοτάκη: «Αυτά τα ματσούκια να τα βάλει στον κ... του»

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων, ο οποίος έχει μπει στο στόχαστρο των ερευνητικών Αρχών, είχε μερικά διόλου κολακευτικά λόγια να μοιραστεί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη διάρκεια δηλώσεων σε ρεπόρτερ χθες, Πέμπτη (15/1), ο Ανεστίδης ακούστηκε να λέει για τον πρωθυπουργό στον «αέρα», πριν αρχίσουν τυπικά οι ερωτήσεις, «αυτά τα ματσούκια να τα χώσουν στον κ... του Μητσοτάκη, να χοροπηδάει ο π....», αναφερόμενος στα μικρόφωνα.

Μάλιστα, σε σχόλιο μία ρεπόρτερ η οποία ακούγεται να λέει «μη γράφετε και το παίξουν πουθενά», ο κ. Ανεστίδης απαντά «Και αν το παίξουν, να...Τι θα μου κάνουν; Ό,τι ήταν να μου κάνουν το έκαναν τα καθίκια».

Το απίστευτο στην όλη υπόθεση είναι ότι αυτή η εξέλιξη επηρεάζει ακόμα και τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, καθώς ο κ. Ανεστίδης είναι ο εκλεγμένος αντιπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, έχοντας δηλώσει αργότερα ότι δεν πρόκειται να ανακαλέσει τα λεγόμενά του, αλλά και πως είναι αποφασισμένος να παραστεί, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως δεν θα του επιτραπεί.