Απίστευτες εικόνες σε χωριό του Αγρινίου: Άνοιξε κρατήρας ανάμεσα σε σπίτια

Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές και άκρως ανησυχητικό φαινόμενο ήρθαν το πρωί της Τρίτης (07/10) οι κάτοικοι στις Φυτείες του Δήμου Ξηρομέρου, κοντά στο Αγρίνιο, όταν διαπίστωσαν τη δημιουργία μεγάλου κρατήρα εντός του οικισμού, δίπλα σε κατοικίες.

Με το πρώτο φως της ημέρας έγινε ορατό το μέγεθος της επικίνδυνης καθίζησης του εδάφους, προκαλώντας σοκ και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες από το σημείο, η γη έχει κυριολεκτικά υποχωρήσει ανάμεσα σε σπίτια, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο ρήγμα.

Κρατήρας σε χωριό του Αγρινίου | agriniopress.gr

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία του δήμου και αιρετοί εκπρόσωποι, ενώ η περιοχή έχει ήδη απομονωθεί για λόγους ασφαλείας. Εντός της ημέρας αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο να εξετάσει επί τόπου την κατάσταση και να προχωρήσει σε εκτίμηση της σταθερότητας του υπεδάφους.

Παράλληλα, ο Δήμος Ξηρομέρου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), προκειμένου να υπάρξει άμεση αξιολόγηση του φαινομένου και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και των υποδομών της περιοχής.

Με πληροφορίες από agriniopress.gr