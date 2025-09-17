Από τη σεισμολογία στα παγωτά: Το boutique παγωτατζίδικο του Άκη Τσελέντη - «Ελάτε να δροσιστούμε»

Μια εντελώς διαφορετική επαγγελματική σελίδα άνοιξε ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, καθώς άφησε για λίγο πίσω του τα επιστημονικά δεδομένα και τα σεισμικά ρήγματα, για να ασχοληθεί με κάτι πιο… γλυκό: το παγωτό.

Στο ισόγειο ενός ανακαινισμένου αρχοντικού του 1840, στο γραφικό χωριό Φισκάρδο της Κεφαλονιάς – τόπο καταγωγής του – ο Άκης Τσελέντης δημιούργησε το δικό του boutique παγωτατζίδικο, σε συνεργασία με την εταιρεία Kayak. Με βαθιά αγάπη για τον τόπο του και έμφαση στη λεπτομέρεια, σχεδίασε έναν χώρο υψηλής αισθητικής, με στόχο να προσφέρει αυθεντική, ποιοτική γεύση στους επισκέπτες.

Τσελέντης: «Ό,τι κάνω θέλω να είναι τέλειο»

Γνωστός στο ευρύ κοινό για το επιστημονικό του έργο και τη θητεία του ως διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο Τσελέντης αντιμετώπισε τη νέα του ενασχόληση με την ίδια αυστηρότητα και προσήλωση στην ποιότητα.

Όπως ο ίδιος τονίζει: «Με γνωρίζετε από το Γεωδυναμικό, θέλω ό,τι κάνω να είναι τέλειο. Γι’ αυτό και φτιάξαμε το καλύτερο μαγαζί παγωτών με αγνά υλικά και όχι σκόνες και χημικά». Πράγματι, στο παγωτατζίδικο του Φισκάρδου χρησιμοποιούνται μόνο αγνές πρώτες ύλες, χωρίς συντηρητικά ή πρόσθετα, ενώ η προσοχή στη γεύση και την παρουσίαση είναι εμφανής σε κάθε κουταλιά.

Η ποικιλία των γεύσεων καλύπτει κάθε προτίμηση: από τις κλασικές επιλογές βανίλια και σοκολάτα μέχρι πιο ιδιαίτερες δημιουργίες με φρούτα, βότανα και τοπικά προϊόντα, αλλά και εντυπωσιακές τούρτες παγωτού που ξεχωρίζουν.

Το εγχείρημα του Άκη Τσελέντη δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από την παγκόσμια κοινότητα ταξιδιωτών. Το κατάστημά του, που στεγάζεται στο ισόγειο του ξενοδοχείου Fiscardonna Luxury Suites, βραβεύτηκε από την πλατφόρμα Tripadvisor, λαμβάνοντας τη διάκριση «Travelers’ Choice». Αυτό σημαίνει ότι συγκαταλέγεται στο κορυφαίο 10% των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα σχόλια, την επισκεψιμότητα και τις φωτογραφίες που ανεβάζουν οι χρήστες της πλατφόρμας.

Η μετάβαση του Άκη Τσελέντη από τη γεωφυσική στο παγωτό αποδεικνύει πως όταν κάτι γίνεται με αγάπη, μεράκι και επαγγελματισμό, μπορεί να κατακτήσει όχι μόνο τους ουρανίσκους, αλλά και τη διεθνή αναγνώριση.