Από τις φωτιές στις μεγάλες διαδηλώσεις για τα Τέμπη: Το 2025 μέσα από 9 φωτογραφίες

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2025 κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε γεγονότα που κατέγραψε τη χρονιά που φεύγει ο φωτογραφικός φακός. Πολιτικά γεγονότα, κοινωνικές κρίσεις και εικόνες ανθρώπινης δοκιμασίας, στιγμές έντασης και στιγμές που δοκίμασαν αντοχές.

Από το μαζικό συλλαλητήριο για την τραγωδία των Τέμπη τον περασμένο Φεβρουάριο, μέχρι τις καταστροφικές φωτιές του καλοκαιριού και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, αλλά και τις σκανδαλώδεις καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο φακός κατέγραψε τα γεγονότα που σημάδεψαν τον δημόσιο διάλογο.

Το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης | EUROKINISSI/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

Η έφοδος της Ελένης Λουκά στο Athens Pride 2025 | EUROKINISSI/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

Η φράση «Δεν έχω οξυγόνο» γραμμένη σε χωράφι από τον αδελφό του Ντένι Ρούτσι για τα θύματα των Τεμπών | EUROKINISSI/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

Η Πόπη Σεμερτζίδου στην κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ | EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η διαδηλώτρια στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη μπροστά στην Αύρα της ΕΛ.ΑΣ | EUROKINISSI/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο μετά από ακούσιο εγκλεισμό | EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εικόνα από τη φωτιά στην Ανατολική Αττική τον Αύγουστο του 2025 | EUROKINISSI/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της «Ιθάκης» με τη Μπέτυ Μπαζιάνα στο πλευρό του | EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Η σημαιοφόρος με την κονκάρδα καρπούζι | EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ