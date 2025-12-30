Από τις φωτιές στις μεγάλες διαδηλώσεις για τα Τέμπη: Το 2025 μέσα από 9 φωτογραφίες

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2025 κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε γεγονότα που κατέγραψε τη χρονιά που φεύγει ο φωτογραφικός φακός. Πολιτικά γεγονότα, κοινωνικές κρίσεις και εικόνες ανθρώπινης δοκιμασίας, στιγμές έντασης και στιγμές που δοκίμασαν αντοχές.
Από το μαζικό συλλαλητήριο για την τραγωδία των Τέμπη τον περασμένο Φεβρουάριο, μέχρι τις καταστροφικές φωτιές του καλοκαιριού και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, αλλά και τις σκανδαλώδεις καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο φακός κατέγραψε τα γεγονότα που σημάδεψαν τον δημόσιο διάλογο.
