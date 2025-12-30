Μενού

Από τις φωτιές στις μεγάλες διαδηλώσεις για τα Τέμπη: Το 2025 μέσα από 9 φωτογραφίες

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2025 κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε γεγονότα που κατέγραψε τη χρονιά που φεύγει ο φωτογραφικός φακός.

Διαδηλώτρια Αύρα
Η διαδηλώτρια στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη μπροστά στην Αύρα της ΕΛ.ΑΣ | EUROKINISSI/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Λίγο πριν εκπνεύσει το 2025 κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε γεγονότα που κατέγραψε τη χρονιά που φεύγει ο φωτογραφικός φακός. Πολιτικά γεγονότα, κοινωνικές κρίσεις και εικόνες ανθρώπινης δοκιμασίας, στιγμές έντασης και στιγμές που δοκίμασαν αντοχές.

Από το μαζικό συλλαλητήριο για την τραγωδία των Τέμπη τον περασμένο Φεβρουάριο, μέχρι τις καταστροφικές φωτιές του καλοκαιριού και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, αλλά και τις σκανδαλώδεις καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο φακός κατέγραψε τα γεγονότα που σημάδεψαν τον δημόσιο διάλογο.

Αγρότες
Το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης | EUROKINISSI/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Athens Pride 2025
Η έφοδος της Ελένης Λουκά στο Athens Pride 2025 | EUROKINISSI/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Τέμπη
Η φράση «Δεν έχω οξυγόνο» γραμμένη σε χωράφι από τον αδελφό του Ντένι Ρούτσι για τα θύματα των Τεμπών | EUROKINISSI/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Πόπη Σεμερτζίδου
Η Πόπη Σεμερτζίδου στην κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ | EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο μετά από ακούσιο εγκλεισμό | EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτιά στην Κερατέα
Εικόνα από τη φωτιά στην Ανατολική Αττική τον Αύγουστο του 2025 | EUROKINISSI/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Αλέξης Τσίπρας και Μπέτυ Μπαζιάνα
Ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της «Ιθάκης» με τη Μπέτυ Μπαζιάνα στο πλευρό του | EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Σημαιοφόρος με καρφίτσα καρπούζι
Η σημαιοφόρος με την κονκάρδα καρπούζι | EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

 

