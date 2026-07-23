Από τους 43°C στις βροχές: Έρχεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας - Οι περιοχές που θα δούνε βροχές

Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού από σήμερα (23/07), καθώς μετά τον ισχυρό λίβα και τις θερμοκρασίες που τοπικά άγγιξαν τους 43 βαθμούς Κελσίου, ο υδράργυρος υποχωρεί σημαντικά, ενώ σε αρκετές περιοχές επιστρέφουν οι βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση που σε ορισμένες περιοχές φτάνει ακόμη και τους 10 βαθμούς, επαναφέροντας τις τιμές σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από το απόγευμα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Από την Παρασκευή προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού, με τις βροχές να επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί μεταξύ 28 και 34 βαθμών Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν, με τους ανέμους να παραμένουν ισχυροί, έως και 7 μποφόρ, και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 23 Ιουλίου, θέτοντας σε πορτοκαλί συναγερμό (κατηγορία κινδύνου 4) τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199.

Ο καιρός σήμερα

Στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, οι οποίες θα εξασθενήσουν από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές μεταξύ 32 και 33 βαθμών, ενώ στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα ηπειρωτικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στην Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες ώρες της ημέρας οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.