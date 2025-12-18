Μενού

Αποφάσισαν οι αγρότες: Συνεχίζουν στα μπλόκα και κλιμακώνουν - «Τέλος ο διάλογος, μας εμπαίζουν»

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στην οποία βρέθηκαν οι αγρότες, όπου αποφασίστηκε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα.

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στην οποία βρέθηκαν οι αγρότες στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 57 μπλόκων από διάφορα σημεία της χώρας. Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των κινητοποιήσεων και η λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

 

