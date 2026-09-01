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Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζιωρτζιώτης, με τους περιοριστικούς όρους να ισχύουν μέχρι την τακτική δικάσιμο.

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Βιολάντα εργοστάσιο
Το εργοστάσιο της «Βιολάντα» | In Time / Γιώργος Κυδώνας
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Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζιωρτζιώτης, αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης 01/09, σύμφωνα με το trikalavoice.gr.

Κατά την αποφυλάκισή του ισχύουν περιοριστικοί όροι και μέχρι την τακτική δικάσιμο για το τραγικό δυστύχημα του περασμένου Ιανουσρίου στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Υπενθυμίζεται πως η τραγωδία που σημειώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα τον Ιανουάριο του 2026, κόστισε την ζωή σε 5 εργαζόμενες που εκείνη την ώρα είχαν νυχτερινή βάρδια στη μπισκοτοβιομηχανία, εξαιτίας της διαροής προπανίου σε διάφορα σημεία του εργοστασίου.

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