Απογευματινά χειρουργεία: Απλήρωτοι εργαζόμενοι από τον Δεκέμβριο του 2024

Στο Action24 μίλησε σήμερα (18/9) ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχετικά με τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία σε αρκετά νοσοκομεία της χώρας δεν πραγματοποιούνται, καθώς οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι από τον Δεκέμβριο του 2024.

«Υπάρχου νοσοκομεία που δεν έχουν κάνει ακόμα τη διαδικασία, προκειμένου να εκταμιευτούν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Έτσι, για παράδειγμα, στο Αττικό δεν έχουν πληρωθεί από τον Δεκέμβριο του 2024» είπε ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ.

«Υπάρχουν καταγγελίες ότι ορισμένα νοσοκομεία, οι γιατροί είχαν σε συγκεκριμένη κατηγορία τη βαρύτητα του χειρουργείου, με αποτέλεσμα το Ταμείο Ανάκαμψης να τα υποβαθμίσει» συνέχισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Πράγματι, συμβαίνει αυτό σε κάποια νοσοκομεία. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει πως είμαστε αντίθετοι από τα απογευματινά χειρουργεία» ξεκαθάρισε ο Μιχάλης Γιαννάκος για τα απογευματινά χειρουργεία.

«Μπορεί τώρα να είναι ανάσα γιατί είναι δωρεάν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όταν όμως ολοκληρωθούν τα 35.000, μετά θα είναι επί πληρωμή. Δηλαδή οι ασθενείς θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους» κατέληξε.