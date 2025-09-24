Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του Γιώργου Σταυρόπουλου - «Μίστερ Εθνικά Μπούτια»

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος, γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του. Την είδηση και την αιτία θανάτου του αποκάλυψε η Πέπη Τσεσμελή μέσα από προσωπική της ανάρτηση στο Facebook.
Σύμφωνα με την ίδια, ο Σταυρόπουλος έπασχε τα τελευταία χρόνια από τη νόσο του Πάρκινσον, η οποία τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Ήταν ένα μαρτύριο για εκείνον που πάντα ήταν ευλύγιστος με ζωντάνια.»
Διαβάστε ακόμα: Εθνικά μπούτια και εθνικά κόμπλεξ - Ένας αποχαιρετισμός στον Γιώργο Σταυρόπουλο
Η Πέπη Τσεσμελή εξήγησε ότι ο θάνατός του επήλθε έπειτα από λοίμωξη, η οποία τον κράτησε για δεκαπέντε ημέρες στην εντατική.
«Μια λοίμωξη ήταν η αιτία που έφυγε μετά από δεκαπέντε μέρες στην εντατική. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του και ας αναπαυτεί η ψυχούλα του».
Δείτε την ανάρτηση:
