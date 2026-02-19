Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο ραντάρ του «Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζουν οι καθυστερήσεις στις πτήσεις

Ακόμα μια βλάβη στο ραντάρ του «Ελευθέριος Βενιζέλος» έλαβε χώρα σήμερα (19/2), θυμίζοντας μας την παράλυση στο FIR Αθηνών τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε αλλά οι καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις, συνεχίζουν.

Το πρόβλημα προέκυψε από τις 9:30 το πρωί στη μεταφορά δεδομένων και επηρέασε τη λειτουργία του ραντάρ της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που βρίσκεται στην περιοχή Μερέντα, στην Ανατολική Αττική, κοντά στο Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το περιστατικό οδήγησε σε περιορισμό της χωρητικότητας των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το πρωί εξυπηρετούνται 17 από τις 22 αφίξεις, με αποτέλεσμα να παραμένουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 20 λεπτά.

Η ανακοίνωση των Ελεγκτών Κυκλοφορίας

Η ανακοίνωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας νωρίτερα σήμερα (19/2):

«Στο ίδιο έργο θεατές βρεθήκαμε σήμερα το πρωί, αφού χάθηκε ξανά η επικοινωνία με τον λόφο Μερέντα, όπως και τον περασμένο Αύγουστο, όταν αστόχησε το ανταλλακτικό, που η Υ.Π.Α. «αξιολογούσε» από τον Μάιο του 2024 αν θα έπρεπε να αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί» σημείωσε η Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026, κατά το οποίο -όπως υποστηρίζει- σημειώθηκε ολική απώλεια επικοινωνιών, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι ενημέρωση για τα αίτια του συμβάντος.

Οι ελεγκτές εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την κατάσταση των υποδομών και ζητούν παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας και της Δικαιοσύνης».

Το χρονικό

Σήμερα 19/2), η Προσέγγιση Αθηνών που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, έμεινε για ακόμα μια φορά με ένα μόνο ραντάρ, από τα τρία που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν και χωρίς εφεδρικές συχνότητες η Προσέγγιση Αθηνών που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, έμεινε για ακόμα μια φορά με ένα μόνο ραντάρ, από τα τρία που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν και χωρίς εφεδρικές συχνότητες.

Για το συμβάν ευθύνεται ανταλλακτικό που, όπως τονίζεται, «η Υ.Π.Α. "αξιολογούσε" από τον Μάϊο του 2024 αν θα έπρεπε να αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί».

Μάλιστα, «πρόκειται για επανάληψη του ίδιου προβλήματος που συνέβη προ μηνών και για το οποίο η Υ.Π.Α διαβεβαίωνε ότι δεν θα επαναληφθεί». Η ΕΕΕΚΕ προειδοποιεί ότι για «μείωση χωρητικότητας» του πτητικού έργου, για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.