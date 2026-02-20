Μενού

Απόκριες: «Φίσκα» τα ΚΤΕΛ για Πάτρα με εκατοντάδες φοιτητές - Δρομολόγια ανά δέκα λεπτά

Το «αδιαχώρητο» γίνεται στα ΚΤΕΛ Κηφισού ενόψει τοης Καθαράς Δευτέρας και του καρναβαλιού με δεκάδες φοιτητές να φεύγουν με προορισμό την Πάτρα.

Reader symbol
Newsroom
Πάτρα: Αντίστροφη μέτρηση για το Καρναβάλι
Πάτρα, Καρναβάλι | (EUROKINISSI)
  • Α-
  • Α+

Η «καρδιά» των Αποκριών βρίσκεται πάντα στην Πάτρα και αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα ΚΤΕΛ Κηφισού, με εκατοντάδες εκδρομείς να αναχωρούν για τον αγαπημένο καρναβαλικό προορισμό. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων, δρομολόγια για Πάτρα πραγματοποιούνται ανά 10 λεπτά, ενώ σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης αναχωρούν ακόμη και ανά 5 λεπτά. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον 20 πούλμαν με προορισμό την αχαϊκή πρωτεύουσα.

Όπως κάθε χρόνο, η πλειοψηφία των εκδρομέων είναι φοιτητές οι οποίοι αναμένεται να εισέρχονται στα ΚΤΕΛ καθ'όλη τη διάρκεια του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ