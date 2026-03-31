Απομακρύνεται οριστικά ο οδηγός λεωφορείου ΟΑΣΘ που ξυλοκόπησε πολίτη

Την οριστική απομάκρυνση του οδηγού που είχε εμπλακεί πρόσφατα σε επεισόδιο, κατά το οποίο κατέβηκε από το λεωφορείο, ξυλοκοπώντας και βρίζοντας έναν πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης καθώς ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες.

Η εμπλοκή του οδηγού του λεωφορείου καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φάνηκε ότι κατέβηκε από το λεωφορείο και συμμετείχε σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.

Ο ΟΑΣΘ αναφέρει: «Το πειθαρχικό συμβούλιο, αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη την απολογία του οδηγού, έκρινε ότι η συμπεριφορά του εργαζομένου αντιτίθεται πλήρως στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΑΣΘ. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η επιβολή της οριστικής απομάκρυνσής του από την εργασία του.

Ο ΟΑΣΘ επαναλαμβάνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:

Η βία δεν είναι ούτε ανεκτή, ούτε διαπραγματεύσιμη

Η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση του κύρους του Οργανισμού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες

Κάθε παρέκκλιση από τα καθήκοντα και την πρέπουσα κοινωνική συμπεριφορά θα ελέγχεται άμεσα και θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών».