Αποπέμπεται από την ΕΛ.ΑΣ. ο Τάσος Ποτσέπης – Η βαθμολογία που τον έθεσε εκτός Σώματος

Ο Τάσος Ποτσέπης, ο άνθρωπος που κατάφερε να μετατρέψει τη φράση «Αγάπη μόνο» (ταυτόχρονα φιλάει τα μπράτσα του), σε προσωπικό brand, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την πιθανή αποπομπή του από την Ελληνική Αστυνομία.

Από τα τηλεοπτικά πλατό του «Ραντεβού στα τυφλά» στα σύνορα της Χίου, η μετάβαση ήταν εντυπωσιακή - αν μη τι άλλο, ασυνήθιστη.

Εντάχθηκε στο Σώμα το 2020 ως συνοριοφύλακας, αλλά φαίνεται πως η ετήσια αξιολόγηση του καλοκαιριού δεν ενθουσίασε τους ανωτέρους του. Με βαθμολογία κάτω από τη βάση, η μη ανανέωση της θητείας του μοιάζει πλέον σχεδόν βέβαιη.

Η επίσημη λήξη της υπηρεσίας του αναμένεται στις 20 Οκτωβρίου, εκτός απροόπτου ή δικαστικής ανατροπής.

Ο ίδιος, πιστός στο ύφος που τον καθιέρωσε, αρνείται τις κατηγορίες περί ανεπάρκειας και κάνει λόγο για «αδικία» μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δικηγόρος του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, δηλώνει πως θα κινηθεί νομικά κατά της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγηση δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική του εικόνα ως δημόσιος λειτουργός.

«Ανίκανος με όπλο;» - Το επιχείρημα της υπεράσπισης

Ο Θεοδωρόπουλος θέτει ερωτήματα για την αξιοπιστία της αξιολόγησης, σημειώνοντας πως ο Ποτσέπης εκτελεί καθήκοντα σκοπού στην κεντρική πύλη του Κέντρου Μεταναστών της Χίου, στα σύνορα με την Τουρκία.

Όπως αναφέρει:

«Πώς είναι δυνατόν να θεωρείται ανίκανος, ενώ του έχει δοθεί όπλο με 30 φυσίγγια, χειροπέδες και η αρμοδιότητα να συλλαμβάνει; Είναι αυτό λογικό;».

Ο δικηγόρος χαρακτηρίζει τη μη ανανέωση της θητείας ως «αναιτιολόγητη» και «αντιδημοκρατική» πράξη, τονίζοντας πως ο εντολέας του δεν έχει καμία πειθαρχική ή ποινική εμπλοκή.

Από πού μπορεί να τον θυμάσαι

Αν το όνομα Τάσος Ποτσέπης σου προκαλεί ένα αδιόρατο μειδίαμα, δεν είναι τυχαίο. Ο άνθρωπος που έκανε την «Αγάπη μόνο» εθνικό σύνθημα, έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε διάφορα σημεία της δημόσιας ζωής.

Η πρώτη του εμφάνιση στο τηλεοπτικό προσκήνιο ήταν στο «Ραντεβού στα Τυφλά», όπου με το χαρακτηριστικό του στυλ κατάφερε να γίνει viral. Ήταν η εποχή που η τηλεόραση έψαχνε χαρακτήρες, και ο Ποτσέπης ήταν πρόθυμος να τους προσφέρει απλόχερα.