Απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης γνωστού ηθοποιού: Καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό συναδέλφου του

Απορρίφθηκε  η αίτηση αναίρεσης που είχε ασκήσει γνωστός ηθοποιός. Επισφραγίστηκε η καταδίκη του για ξυλοδαρμό μιας συναδέλφου του.

dikastirio
Απορρίφθηκε εχθές (5/3)  η αίτηση αναίρεσης που είχε ασκήσει γνωστός ηθοποιός, κατά της απόφασης του Εφετείου που τον έκρινε ένοχο για τον ξυλοδαρμό της συναδέλφου του.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της παθούσας, Αλέξανδρος Μίντζιας και σύμφωνα με το dikastiko.gr,  η απόφαση του δικαστηρίου κρίνεται πλέον αμετάκλητη και δικαιώνει πλήρως την εντολέα του.
 

