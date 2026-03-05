Απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης γνωστού ηθοποιού: Καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό συναδέλφου του

Απορρίφθηκε εχθές (5/3) η αίτηση αναίρεσης που είχε ασκήσει γνωστός ηθοποιός, κατά της απόφασης του Εφετείου που τον έκρινε ένοχο για τον ξυλοδαρμό της συναδέλφου του.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της παθούσας, Αλέξανδρος Μίντζιας και σύμφωνα με το dikastiko.gr, η απόφαση του δικαστηρίου κρίνεται πλέον αμετάκλητη και δικαιώνει πλήρως την εντολέα του.

