Σε παλιά αποθήκη του ΟΣΕ, στην οδό Λιοσίων, είχε στήσει τον αυτοσχέδιο ναό του ο παλαιοημερολογίτης ιερέας, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών και εκμεταλλευόμενος το όνομα του Αγίου – Προστάτη των καρκινοπαθών αποσπούσε δωρέες και φιλανθρωπίες επί πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 46χρονος ρασοφόρος, που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών» διατηρούσε δικό του κανάλι με συνταγές στο You Tube, και στο παρελθόν εργάστηκε ως μοντέλο, γεγονός που προκάλεσε την καθαίρεση του από την Εκκλησία της Ελλάδος.

Διάλογοι που «καίνε» τον 46χρονο παλαιοημερολογίτη ιερέα

Εικόνες του «ναού» που βρίσκεται επί της οδού Λιοσίων κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews, την ώρα που αποκαλύπτονται διάλογοι που «καίνε» τον 46χρονο, ο οποίος φέρεται να δεχόταν εντολές από την 52χρονη αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη σε Ρόδο και Αττική εξάρθρωσε η Δίωξη ναρκωτικών.

Ο 46χρονος όταν οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ομολόγησε ότι αποθήκευε εντός του χώρου λατρείας και στη συνέχεια διακινούσε κοκαΐνη και χασίς σε χρήστες.

Πριν από λίγες ημέρες το ελληνικό FBI εξάρθρωσε το κύκλωμα το οποίο παρακολουθούσε εδώ και μήνες η Δίωξη Ναρκωτικών. Ο ρασοφόρος συνελήφθη στη Ρόδο ενώ προηγουμένως είχε πείσει ανυποψίαστη γυναίκα να μεταφέρει στο νησί μέσα σε βαλίτσα 2 κιλά και 188 γραμμάρια κοκαΐνης.

Σε διαλόγους που κατέγραψαν οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» που παρακολουθούσαν το κύκλωμα, αποκαλύπτεται ο τρόπος δράσης:

Τον βρήκες;

Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

Ναι

Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

Εντάξει

Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

Περίμενε ναι

Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Όταν ο ρασοφόρος πλησιάζει το αυτοκίνητο του πελάτη, τού δίνει τις ναρκωτικές ουσίες και ενημερώνει την αρχηγό ότι η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Βλέπεις;

Ναι ένα γκρι

Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.