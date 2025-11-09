Διάλογοι φωτιά για τα ναρκωτικά: «Έκανα και εγώ χρήση» παραδέχτηκε ο παλαιοημερολογίτης

Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη σε Ρόδο και Αττική εξάρθρωσε η Δίωξη Ναρκωτικών. Ανάμεσα στους οκτώ συλληφθέντες βρίσκεται ένας 46χρονος ρασοφόρος, πρώην μοντέλο, YouTuber και τηλεπερσόνα, ο οποίος αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιερέας φέρεται να είχε ρόλο μεταφορέα και διακινητή ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες αποθήκευε ακόμη και μέσα στον ναό όπου λειτουργούσε, στην οδό Λιοσίων. Ο ίδιος διατηρούσε κανάλι μαγειρικής στο YouTube, ενώ είχε καθαιρεθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος λόγω της προηγούμενης ενασχόλησής του με το μόντελινγκ.

Οι διάλογοι

Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψαν συνομιλίες του με την 52χρονη αρχηγό του κυκλώματος, όπου συντόνιζαν παραδόσεις ναρκωτικών. Σε μία από αυτές, εκείνη του έδινε οδηγίες για το πού να παραδώσει την «παραγγελία»:

– Τον βρήκες;

– Περίμενε, τώρα βγήκα.

– Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό, θα σου πει από τον Τζόνι…

– Εντάξει…

– Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν τον 46χρονο να βγαίνει με ράσα από την εκκλησία, να συναντά τους πελάτες και να πραγματοποιεί τις συναλλαγές.

«Έκανα και εγώ χρήση»

Κατά την προσαγωγή του στη ΓΑΔΑ, ο 46χρονος παραδέχθηκε ότι αποθήκευε και διακινούσε ναρκωτικά, ισχυριζόμενος ότι έκανε και ο ίδιος χρήση ουσιών που του προμήθευε η αρχηγός. Όπως είπε, συμμετείχε στο κύκλωμα για οικονομικό όφελος.

Η αρχηγός, σύμφωνα με τη δικογραφία, τον στρατολόγησε και τον ενέπλεξε ενεργά στη διακίνηση κοκαΐνης και χασίς. Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών παρακολουθούσαν το κύκλωμα επί έξι μήνες, καταγράφοντας τις κινήσεις και τις επικοινωνίες των μελών του.

Ο τιμοκατάλογος της οργάνωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα πουλούσε το ένα κιλό κοκαΐνης έναντι 35.000 ευρώ, ενώ το ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης 2.500 ευρώ.

Ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αττική και Ρόδο

Η αστυνομική επιχείρηση για τη διάλυση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, με ταυτόχρονες εφόδους σε Αττική και Ρόδο. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και κρατούμενος που συμμετείχε στη δράση του κυκλώματος.

Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης

Α’ βραχίονας:

52χρονη ημεδαπή: Αρχηγός – συντόνιζε τα μέλη, αποθήκευε ναρκωτικά και στρατολογούσε συνεργούς. Εμπλέκεται και σε διακίνηση μεταναστών. 42χρονος συνεργός: Συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο βραχιόνων, υπεύθυνος για μεταφορά και αποθήκευση ουσιών. 40χρονος, 46χρονος και 52χρονος ιερείς: Μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών, με αποθήκευση ακόμη και σε ιερούς ναούς.

Β’ βραχίονας:

50χρονος: Αρχηγικό μέλος, υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση και τον εντοπισμό περιοχών για καλλιέργεια κάνναβης. 42χρονος συνεργός: Μετέφερε ποσότητες χασίς από φυτεία στη Φθιώτιδα. 43χρονη συνεργός: Είχε αναλάβει τη φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών.