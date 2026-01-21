Μενού

Απόσταση από την πρωτοβουλία Τραμπ: Η Ελλάδα απορρίπτει το «Ταμείο Ειρήνης»

Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, με πληροφορίες του Live News, ενώ ο Μητσοτάκης δεν θα μεταβεί στο Νταβός λόγω κακοκαιρίας.

Τραμπ - Νταβός
Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός | YouTube/Associated Press
Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στις διατλαντικές σχέσεις, ενόψει της πρωτοβουλίας του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης».

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Χριστίνα Κοραή, η Ελλάδα δεν προτίθεται να συμμετάσχει στο νέο αυτό σχήμα και αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα τη θέση της αύριο.

 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέμεινε σήμερα στην Αθήνα λόγω της κακοκαιρίας και δεν ταξίδεψε στο Νταβός. Παρότι αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι θα επιχειρούσε να μεταβεί αύριο, το ρεπορτάζ αναφέρει πως τελικά δεν θα ταξιδέψει. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με Ευρωπαίους και διεθνείς ομολόγους του.

 

