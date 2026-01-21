Απόσταση από την πρωτοβουλία Τραμπ: Η Ελλάδα απορρίπτει το «Ταμείο Ειρήνης»

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στις διατλαντικές σχέσεις, ενόψει της πρωτοβουλίας του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης».
Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Χριστίνα Κοραή, η Ελλάδα δεν προτίθεται να συμμετάσχει στο νέο αυτό σχήμα και αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα τη θέση της αύριο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέμεινε σήμερα στην Αθήνα λόγω της κακοκαιρίας και δεν ταξίδεψε στο Νταβός. Παρότι αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι θα επιχειρούσε να μεταβεί αύριο, το ρεπορτάζ αναφέρει πως τελικά δεν θα ταξιδέψει. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με Ευρωπαίους και διεθνείς ομολόγους του.
- Ποιες χώρες «έριξαν χυλόπιτα» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ
- Προειδοποίηση για 6ωρο σφοδρής βροχόπτωσης στην Αττική: «Νερό 30-60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες»
- Η Εύη Δρούτσα σχολίασε ότι η Marseaux «δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω» και πήρε την απάντησή της
- Εκτός Καλημέρα Ελλάδα η Άννα Λιβαθυνού; Το παρασκήνιο και η χαμηλή τηλεθέαση που έβαλε φωτιές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.