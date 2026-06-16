Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε κατά του 63χρονου που συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μία 8χρονη σε πάρκο των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη. Παραπέμφθηκε, δε, να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Ο 63χρονος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι καθηγητής στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, όταν η ανήλικη, με καταγωγή από τη Νιγηρία, ζήτησε από τον 63χρονο να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλεφώνου για να επικοινωνήσει με τους γονείς της, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά του σπιτιού της.

Όπως καταγγέλθηκε, ο άνδρας φέρεται να θώπευσε την ανήλικη. Εκείνη τη στιγμή, η 8χρονη βρισκόταν στο πάρκο μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή της, ενώ το περιστατικό φαίνεται πως έγινε αντιληπτό από παρευρισκόμενους.

Προανακριτικά ο 63χρονος αρνήθηκε την κατηγορία.