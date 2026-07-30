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Αποτροπιασμός στη Ρόδο: 56χρονος έσερνε γαϊδουράκια δεμένα στο αγροτικό του

Σοκ στη Ρόδο καθώς 56χρονος έσερνε γαϊδουράκια με αγροτικό. Η καταγγελία επισκέπτριας κινητοποίησε την Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία.

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Σοκαριστικό βίντεο | Instagram / @animalrescuerodos
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Ένα νέο περιστατικό σοβαράς κακοποίησης ζώων που σημειώθηκε στη Ρόδο προκαλεί έντονη οργή και αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη. Το συμβάν, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας μέσω οπτικοακουστικού υλικού, αποτυπώνει τις βάναυσες συνθήκες μεταφοράς δύο ζώων από έναν 56χρονο κάτοικο του νησιού.

 

Ειδικότερα, όπως αποκαλύφθηκε από το σχετικό βίντεο που καταγράφηκε την Τρίτη (28/7), ο 56χρονος κινούνταν με αγροτικό όχημα έχοντας δεμένα στο πίσω μέρος του δύο γαϊδουράκια. Τα άτυχα ζώα εξαναγκάζονταν να ακολουθούν το όχημα ενώ αυτό βρισκόταν σε κίνηση, με τον οδηγό μάλιστα να ακούγεται να ζητά από μια νεαρή κοπέλα να τον βοηθήσει με τα σχοινιά.

Η υπόθεση πήρε επίσημη τροπή το βράδυ της Τετάρτης (29/7), όταν επισκέπτρια της Ρόδου, η οποία βιντεοσκόπησε το περιστατικό, προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου και υπέβαλε καταγγελία. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το rodiaki.gr, το οπτικοακουστικό υλικό παραδόθηκε στις Αρχές για να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης, ενώ παράλληλα δημοσιοποιήθηκε και στο διαδίκτυο.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών του Α.Τ. Αρχαγγέλου, οι οποίοι προχώρησαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων του 56χρονου. Ωστόσο, ο άνδρας δεν συνελήφθη καθώς είχαν παρέλθει τα χρονικά όρια της αυτόφωρης διαδικασίας. 

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