ΑΠΘ: Ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους του πανεπιστημίου ζητά η Πρυτανεία - «Θλιβερή μειοψηφία»

Την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ζητούν οι πρυτανικές αρχές, στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Παιδείας ζητά εντός 48 ωρών εξηγήσεις για τα γεγονότα, ενώ κατά τον έλεγχο των χώρων εντοπίστηκε οπλοστάσιο.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Πρυτανικές Αρχές αποδίδουν τα επεισόδια σε «μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας», που –όπως αναφέρουν– μετέτρεψε το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τους γύρω δρόμους σε «θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών» σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Υπό τον τίτλο «Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;», η ανακοίνωση θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις ευθύνες για τα γεγονότα, τον έλεγχο πρόσβασης στους χώρους του ιδρύματος, αλλά και τη διάδοση πληροφοριών περί δήθεν άδειας των Πρυτανικών Αρχών για την εκδήλωση. Παράλληλα, τονίζεται ότι η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Διαβάστε ακόμα: Μολότοφ έξω από το ΑΠΘ: Οπλοστάσιο, ναρκωτικά και τα 4 «κενά» που ψάχνουν οι Αρχές και το Υπουργείο Παιδείας

Οι Πρυτανικές Αρχές διαμηνύουν ότι το ΑΠΘ δεν πρόκειται να επιστρέψει «στη φοβική απραξία», υπογραμμίζοντας πως ήρθε η ώρα για την άμεση εφαρμογή μέτρων ελεγχόμενης πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Στο μεταξύ, σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από την έρευνα της Αστυνομίας στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, επτά βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης. Οι Αρχές εξετάζουν πώς τα αντικείμενα αυτά μεταφέρθηκαν εντός του πανεπιστημίου, εκτιμώντας ότι υπήρξε συμμετοχή φοιτητών στα επεισόδια.

Η νύχτα των επεισοδίων

Τα επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια του πάρτι εντός του πανεπιστημίου, το οποίο δεν είχε λάβει καμία επίσημη άδεια.

Λίγο μετά τις πρώτες πρωινές ώρες, ομάδες ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά εξήλθαν από χώρους του ΑΠΘ και κινήθηκαν προς τη συμβολή Εγνατίας και Γ’ Σεπτεμβρίου.

Εκεί, σύμφωνα με την Αστυνομία, εξαπέλυσαν αιφνιδιαστικές και απρόκλητες επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων των ΜΑΤ, πετώντας μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο πρόσωπο και τον λαιμό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ζημιές υπέστησαν και τρία υπηρεσιακά οχήματα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει τις επιθέσεις ως «σφοδρές» και σημειώνει ότι για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης έγινε χρήση «ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών». Παράλληλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης προσήχθησαν 313 άτομα, τα οποία συνεργάστηκαν στη διαδικασία λήψης αποτυπωμάτων. Για κανέναν δεν προέκυψε επιβαρυντικό στοιχείο και όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το Υπουργείο Παιδείας ζητά εξηγήσεις

Το Υπουργείο Παιδείας καταδίκασε «απερίφραστα» τα επεισόδια και ζήτησε πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, την εταιρεία φύλαξης και την Αστυνομία.

Τα βασικά ερωτήματα που ζητούνται να απαντηθούν:

Γνώριζε το Πανεπιστήμιο για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης;

Υπήρξε αίτημα και άδεια για το πάρτι;

Ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρείας φύλαξης;

Ποια ήταν η έκταση των επεισοδίων και αν τελέστηκαν παράνομες πράξεις εντός του campus;

Οι Πρυτανικές Αρχές έχουν 48 ώρες για να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν και αυτές που προβλέπονται από τον νόμο 5224/25.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι το θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια «θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση».

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το πώς οργανώθηκε το πάρτι, πώς μεταφέρθηκαν τα κατασχεθέντα αντικείμενα εντός του ΑΠΘ και ποιοι ευθύνονται για τα επεισόδια που μετέτρεψαν τη Θεσσαλονίκη σε πεδίο μάχης για μία ακόμη φορά.