Εκτεταμένες έρευνες πραγματοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις γύρω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, λίγες ώρες μετά τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (07/02).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, εντοπίστηκε υλικό που παραπέμπει σε οργανωμένη προετοιμασία για συγκρούσεις.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

25 κοντάρια

7 βόμβες μολότοφ

10 αντιασφυξιογόνες μάσκες

Μικροποσότητα κάνναβης

Τα αντικείμενα φέρεται να είχαν μεταφερθεί από φοιτητές στον χώρο της Σχολής, όπου νωρίτερα διεξαγόταν πάρτι χωρίς άδεια.

Η νύχτα των επεισοδίων – «Βροχή» από μολότοφ

Τα επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια του πάρτι εντός του πανεπιστημίου, το οποίο δεν είχε λάβει καμία επίσημη άδεια.

Λίγο μετά τις πρώτες πρωινές ώρες, ομάδες ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά εξήλθαν από χώρους του ΑΠΘ και κινήθηκαν προς τη συμβολή Εγνατίας και Γ’ Σεπτεμβρίου.

Εκεί, σύμφωνα με την Αστυνομία, εξαπέλυσαν αιφνιδιαστικές και απρόκλητες επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων των ΜΑΤ, πετώντας μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο πρόσωπο και τον λαιμό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ζημιές υπέστησαν και τρία υπηρεσιακά οχήματα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας: «Σφοδρές επιθέσεις – 313 προσαγωγές»

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει τις επιθέσεις ως «σφοδρές» και σημειώνει ότι για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης έγινε χρήση «ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών». Παράλληλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης προσήχθησαν 313 άτομα, τα οποία συνεργάστηκαν στη διαδικασία λήψης αποτυπωμάτων. Για κανέναν δεν προέκυψε επιβαρυντικό στοιχείο και όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το Υπουργείο Παιδείας ζητά εξηγήσεις – 48ωρη διορία στο ΑΠΘ

Το Υπουργείο Παιδείας καταδίκασε «απερίφραστα» τα επεισόδια και ζήτησε πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, την εταιρεία φύλαξης και την Αστυνομία.

Τα βασικά ερωτήματα που ζητούνται να απαντηθούν:

Γνώριζε το Πανεπιστήμιο για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης;

Υπήρξε αίτημα και άδεια για το πάρτι;

Ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρείας φύλαξης;

Ποια ήταν η έκταση των επεισοδίων και αν τελέστηκαν παράνομες πράξεις εντός του campus;

Οι Πρυτανικές Αρχές έχουν 48 ώρες για να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν και αυτές που προβλέπονται από τον νόμο 5224/25.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι το θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια «θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση».

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το πώς οργανώθηκε το πάρτι, πώς μεταφέρθηκαν τα κατασχεθέντα αντικείμενα εντός του ΑΠΘ και ποιοι ευθύνονται για τα επεισόδια που μετέτρεψαν τη Θεσσαλονίκη σε πεδίο μάχης για μία ακόμη φορά.