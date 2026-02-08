ΑΠΘ: Ερωτήματα μετά τα επεισόδια - Ποιοι έδωσαν άδεια και γιατί δεν συνελήφθη κανείς από τους 313 προσαχθέντες

Στην εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια και στην ανάγκη απόδοσης ευθυνών όπου αυτές προκύπτουν αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι υπάρχει σαφές νομικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει πειθαρχικές και αστικές ευθύνες για όσους προκαλούν επεισόδια, ενώ υπενθύμισε πως το υπουργείο έχει ζητήσει πλήρη ενημέρωση από τις πρυτανικές αρχές, προκειμένου να διαλευκανθούν όλα τα ερωτήματα γύρω από τα γεγονότα.

Μεταξύ άλλων, έθεσε ζητήματα σχετικά με το αν και από ποιον δόθηκε άδεια για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, εάν υπήρξε σχετική γνώση ή έγκριση από τις πρυτανικές αρχές ή άλλα όργανα διοίκησης, καθώς και ποιες ενέργειες ακολούθησε η εταιρεία φύλαξης του πανεπιστημίου, ποιον ειδοποίησε και ποια απάντηση έλαβε. Όπως ανέφερε, αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις από το ΑΠΘ.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε, πάντως, ότι εντός των χώρων του πανεπιστημίου δεν καταγράφηκαν φθορές.

Αναφερόμενος στη νέα ανακοίνωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με την οποία τίθεται το ζήτημα της άμεσης ενεργοποίησης της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του ιδρύματος, ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι η ελεγχόμενη πρόσβαση στους κλειστούς πανεπιστημιακούς χώρους προβλέπεται ήδη από τον νόμο.

Όπως τόνισε, και τα 24 δημόσια πανεπιστήμια της χώρας έχουν καταθέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου τα σχέδια ασφάλειάς τους, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο θα στηρίξει οικονομικά τις απαραίτητες υποδομές για την εφαρμογή τους.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας διευκρινίζει μεταξύ άλλων γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις παρόλο που ηπήρξαν 313 προσαγωγές. Συγκεκριμένα αναφέρε:

«Η Ένωσή μας καταδικάζει την οργανωμένη δράση ομάδων ατόμων, οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επιτιθέμενες κατά αστυνομικών δυνάμεων με βόμβες μολότοφ και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα, με συνέπεια τον τραυματισμό συναδέλφου μας και την πρόκληση υλικών ζημιών σε περιουσίες πολιτών.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συγχαρούμε τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης κ. ΤΖΗΜΑ για τη συνολική διαχείριση των σοβαρών αυτών επεισοδίων, δεδομένων των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών, και πρωτίστως να συγχαρούμε τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν με επαγγελματισμό και ψυχραιμία – ιδίως τις διμοιρίες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή – χάρη στους οποίους επιτεύχθηκε η αποκατάσταση της τάξης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 313 προσαγωγές.

Σε όσους κακοπροαίρετα σπεύδουν να σχολιάσουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η επιχειρησιακή διαχείριση εκτεταμένων και δυναμικών επεισοδίων δεν εξαντλείται σε πρόχειρες κινήσεις εντυπωσιασμού. Οι ουσιαστικές και «σοβαρές» συλλήψεις απαιτούν χρόνο για την αξιολόγηση των στοιχείων, την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και την πλήρη δικονομική θωράκιση, ώστε να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα και όχι πρόσκαιρο επικοινωνιακό αντίκτυπο.

Η επιλογή της μαζικής προσαγωγής 313 ατόμων αποτελεί σαφή και συνειδητή επιχειρησιακή πρωτοβουλία, η οποία επιτρέπει την ουσιαστική διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση τεκμηριωμένων ευθυνών.

Ζητούμε, συνεπώς, από όσους προβαίνουν σε πρόωρα συμπεράσματα να επιδείξουν την αναγκαία υπομονή και υπευθυνότητα, αναμένοντας την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας».