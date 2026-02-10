ΑΠΘ: «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας, τα επεισόδια εκτός πανεπιστημιακού campus»

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο ΑΠΘ μετά από τα επεισόδια που έλaβαν χώρα την προηγούμενη εβδομάδα με τις πρυτανικές αρχές να αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους πως: «Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και καμία εκδήλωση βίας».

Επισημαίνεται δε, πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Έρευνα για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος έχει παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια.

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:

Εάν οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων.

Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια.

Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του πανεπιστημίου.