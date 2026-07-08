Άργος: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο

Δίωξη για κακούργημα και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στους δύο αστυνομικούς που άνοιξαν πυρ σε βάρος 20χρονου κατά τη διάρκεια καταδίωξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7) στο Άργος, που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του

Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με τον ALPHA φαίνεται να υποστηρίζουν πως δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν τον 20χρονο, αλλά να να τον εκφοβίσουν.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό και ηχητικό ντοκουμέντο που αποτυπώνουν όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα κατά την αιματηρή καταδίωξη.

Το ίδιο μέσο μεταδίδει πως το νεαρό θύμα των πυροβολισμών υπέστη τουλάχιστον 13 τραυματισμούς, όσοι και οι κάλυκες που έχουν βρεθεί. Αναμένεται να εξετασθεί αν είχαν σκοπό να τραυματίσουν τον άτυχο νεαρό.

Παράλληλα, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι ο 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ μεταφέρθηκε εκ νέου στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Καταδίωξη στο Άργος: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι, Περιστατικό με καταδίωξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, της Τετάρτης σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο.

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Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής και στη συνέχεια στο Θριάσιο.

Από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.