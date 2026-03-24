Αργυρός: Ισχυρή έκρηξη έξω από το νυχτερινό κέντρο που θα εμφανιστεί απόψε στην Κύπρο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο στην Κύπρο όπου είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί απόψε (24/3) ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Κωνσταντίνος Αργυρός | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη περίπου στις 03:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/3) έξω από νυχτερινό κέντρο στην Κύπρο όπου πρόκειται να εμφανιστεί απόψε Τρίτη (24/3) ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σύμφωνα με το Happy Day, από την ισχυρή έκρηξη δημιουργήθηκε οστικό κύμα που θρυμμάτισε τη γυάλινη πρόσοψη του νυχτερινού κέντρου, ενώ αυτή τη στιγμή συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών μιας και η εμφάνιση του γνωστού τραγουδιστή θα γίνει απόψε (24/3) κανονικά.

Στην κατάθεσή του ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου ανέφερε πως δεν είχε διαφορές με κανέναν, συνεπώς δεν υποψιάζεται κάποιον.

Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις, εστιάζοντας σε πιθανή επαγγελματική αντιζηλία λόγω της αποψινής εκδήλωσης.

 

