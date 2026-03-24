Αργυρός: Ισχυρή έκρηξη έξω από το νυχτερινό κέντρο που θα εμφανιστεί απόψε στην Κύπρο

Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη περίπου στις 03:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/3) έξω από νυχτερινό κέντρο στην Κύπρο όπου πρόκειται να εμφανιστεί απόψε Τρίτη (24/3) ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Σύμφωνα με το Happy Day, από την ισχυρή έκρηξη δημιουργήθηκε οστικό κύμα που θρυμμάτισε τη γυάλινη πρόσοψη του νυχτερινού κέντρου, ενώ αυτή τη στιγμή συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών μιας και η εμφάνιση του γνωστού τραγουδιστή θα γίνει απόψε (24/3) κανονικά.
Στην κατάθεσή του ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου ανέφερε πως δεν είχε διαφορές με κανέναν, συνεπώς δεν υποψιάζεται κάποιον.
Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις, εστιάζοντας σε πιθανή επαγγελματική αντιζηλία λόγω της αποψινής εκδήλωσης.
- Η άδικη φορολόγηση των διαδικτυακών παιγνίων, οι απαντήσεις για την αίθουσα και ο διάδοχος του Χαρίτση
- Live Μέση Ανατολή: Συνεχίζει να «αδειάζει» Τραμπ το Ιράν για τις δήθεν συνομιλίες - Κλιμακώνει το Ισραήλ
- Απολογείται σήμερα ο Τσαγκαράκης στον ανακριτή: Ο βυζαντινολόγος που «τίναξε» την γκαλερί στον αέρα
- 25η Μαρτίου: Μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας παρουσία πλήθος κόσμου
