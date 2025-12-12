Αργυρούπολη: 17χρονοι και 18χρονος ξυλοκόπησαν άγρια και λήστεψαν ντελιβέρα

Ανήλικοι στην Αργυρούπολη επιτέθηκαν σε διανομέα φαγητού, προσπάθησαν να τού αφαιρέσουν το τσαντάκι, ωστόσο πήραν μόνο το φαγητό.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», όλα ξεκίνησαν όταν ο διανομέας φαγητού έφτασε στο σημείο όπου είχε δηλωθεί ως διεύθυνση, προκειμένου να παραδώσει την παραγγελία. Εκεί τον περίμεναν τρία άτομα, δύο 17χρονοι και ένας 18χρονος, οι οποίοι του επιτέθηκαν βάναυσα, χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές σε όλο το σώμα.

Η αγριότητα της επίθεσης ήταν τέτοια, που παρά το γεγονός ότι ο διανομέας είχε πέσει λιπόθυμος στο έδαφος, η συμμορία δεν σταμάτησε να τον χτυπά. Στη συνέχεια οι τρεις προσπάθησαν να του αφαιρέσουν το τσαντάκι, ωστόσο πήραν μόνο το φαγητό που μετέφερε και τράπηκαν σε φυγή.

Ο διανομέας χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετές μέρες στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας 17χρονος για την υπόθεση. Οι άλλοι δύο δράστες αναζητούνται.