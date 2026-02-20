Αρχίζει η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου στο Εφετείο για Μαλένα και Ίριδα - Έφτασε υποβασταζόμενη

Ξεκινά σήμερα, Παρασκευή (20/02), στο Εφετείο η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για της δολοφονίες των δύο μικρότερων παιδιών της, της Ίριδας και της Μαλένας.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου εισήλθε στο κτίριο υποβασταζόμενη, περπατούσε με εμφανή δυσκολία και χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα, όπως φαίνεται και από τα πλάνα που δημοσιεύει το Orange Press Agency.

Πρωτόδικα, να υπενθυμιστεί, κρίθηκε ομόφωνα ένοχη για ανθρωποκτονία κατά συρροή σε βάρος της 3,5 ετών Μαλένας και της έξι μηνών Ίριδας.

Της επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης για κάθε δολοφονία, με την ποινή των διπλών ισοβίων να προστίθεται σε εκείνη που ήδη εκτίει η Ρούλα Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας.

«Από την αρχή πίστευα σε μια δίκαιη δίκη και όχι σε μια δίκη σαν της Τζωρτζίνας. Θα συνεχίσω να λέω για την αθωότητά μου. Θα συνεχίσω να λέω ότι όλοι αυτοί οι ιατροδικαστές δεν γίνεται να έκαναν λάθη στα δικά μου τα παιδιά. Εσείς όλοι θα γυρίσετε στα παιδιά σας. Εγώ θα γυρίσω πάλι εδώ. Κοιτάξτε τες, (τις κόρες της) γιατί θα σας στοιχειώνουν για άλλη μια φορά. Όταν κάνουμε εισαγγελικές προτάσεις οφείλουμε να είμαστε διαβασμένοι. "Άμοιρες Ιφιγένειας", να λέτε άλλους. Γιατί η Ιφιγένεια δεν θυσιάστηκε. Την Ιφιγένεια την πήγε ο πατέρας της ο Αγαμέμνονας και όχι η μητέρα της η Κλυταιμνήστρα και θυσιάστηκε και έγινε ιέρεια. Διαβάζουμε τον Όμηρο και δεν λέμε τίτλους για τις τηλεοράσεις. Πριν φύγει ο αείμνηστος Κούγιας μού είπε ότι τα "εικάζω, νομίζω" δεν ακούγονται στα δικαστήρια και όλες αυτές τις λέξεις τις είχε η εισαγγελική σας πρόταση. Θα το φτάσω μέχρι τέλους για να δικαιωθούν οι κόρες μου» είχε πει η ίδια στο δικαστήριο.

Σημειώνεται πως στις 18 Σεπτεμβρίου εκκινεί, και πάλι, η δίκη της στο Εφετείο για τη δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης της.